Crise das fitas de glicose em Cachoeiro: veja a real situação

A escassez de fitas para medir a glicose causou transtornos em Cachoeiro de Itapemirim desde março de 2025. Isso afetou, principalmente, crianças e pessoas com diabetes que precisam monitorar os níveis de açúcar no sangue várias vezes ao dia. Com a chegada do inverno, o risco de crises aumentou, gerando preocupação, desse modo, entre mães, pacientes e profissionais da saúde.

A médica Renata Sartório alertou para os riscos da interrupção no monitoramento, via fitas de aferição de glicose, principalmente entre crianças, que ficam mais vulneráveis a crises de hipoglicemia e hiperglicemia. Famílias relataram sensação de medo e impotência diante da falta dos insumos, recorrendo a farmácias privadas, onde o custo das fitas pesa no orçamento doméstico.

No entanto, a secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, esclareceu que a situação foi resolvida:

“A reportagem, veiculada hoje (03/07), ocorreu há dias atrás. Agora, a distribuição de fitas e a troca dos aparelhos de aferição está normalizada. Está fluindo tudo normalmente”, afirmou. Ela lamentou a veiculação da matéria de forma, segundo ela, “imprecisa”.

Com a regularização do fornecimento, a Secretaria de Saúde garante que os atendimentos voltaram à normalidade e que os pacientes já têm acesso aos insumos necessários para o controle do diabetes. em caso de necessidade, acionem (28) 3199-1631.