Cuidado com a alimentação nas férias: evite intoxicações

De acordo com os médicos, durante o recesso escolar, relaxar e aproveitar os momentos de lazer é fundamental. No entanto, é importante manter a atenção à alimentação nas férias para evitar problemas de saúde, como a intoxicação.

Lave bem as mãos antes de manusear alimentos e logo após utilizar o banheiro. Utilize utensílios limpos e higienizados para preparar e servir, assim, as refeições.

Mantenha os alimentos perecíveis sob refrigeração adequada. Utilize, principalmente, bolsas térmicas ou isopores para transportar alimentos que necessitam de temperatura controlada.

Na alimentação nas férias, evite o consumo de alimentos crus ou mal passados. Priorize alimentos bem cozidos e quentes para garantir a eliminação de possíveis microrganismos patogênicos.

Consuma água filtrada ou engarrafada. Evite ingestão de água de fontes duvidosas, especialmente em viagens para locais com infraestrutura sanitária limitada.

Esteja atento a sintomas como náuseas, vômitos, diarreia ou dor abdominal. Caso apresente esses sinais, procure atendimento médico imediatamente: pode ser um problema gerado pela alimentação nas férias.

Adotar essas práticas simples pode proteger sua saúde e garantir que suas férias sejam aproveitadas com segurança e bem-estar.

