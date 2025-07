Cura do diabetes tipo 1? Zimslecel é a esperança

Um tratamento experimental pode estar prestes a revolucionar o combate ao diabetes tipo 1. Conforme publicações médicas, a farmacêutica Vertex desenvolveu o zimslecel, uma terapia celular inovadora que permitiu que 10 entre 12 pacientes graves abandonassem o uso de insulina após uma única aplicação.

A terapia utiliza células-tronco transformadas em células de ilhotas pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina. Logo após a infusão, essas células se integram ao organismo e passam a regular naturalmente os níveis de glicose no sangue.

Os resultados, por isso, impressionam. Em até 90 dias, a maioria dos participantes não registrou mais episódios de hipoglicemia grave. Seis meses após a aplicação, dez pacientes estavam completamente livres da insulina. Os demais reduziram, assim, drasticamente as doses necessárias.

Porém, apesar do avanço, a terapia de zimslecel ainda requer o uso contínuo de imunossupressores, para evitar rejeição das novas células. Esse fator limita a aplicação em pacientes com formas leves da doença, além de representar riscos de infecção e câncer a longo prazo.

A Vertex pretende solicitar aprovação da zimslecel à FDA em breve. Se autorizada, a terapia poderá representar um marco para pessoas que convivem com o diabetes tipo 1 mais difícil de controlar.

