Deficiência de ferro afeta desenvolvimento sexual do feto?

Pesquisadores japoneses descobriram que a deficiência de ferro na gestação pode afetar significativamente o desenvolvimento sexual do bebê. De acordo com o estudo, publicado na revista Nature, aponta que, em camundongos geneticamente masculinos, a falta de ferro no útero causou o surgimento de características femininas.

O impacto da deficiência de ferro na determinação sexual

Conforme o biólogo Makoto Tachibana, líder da pesquisa, esse fenômeno desafia a visão tradicional de que o sexo biológico é determinado apenas pelos cromossomos. Em mamíferos, os cromossomos XY geralmente resultam em um sexo masculino, e os cromossomos XX, em um sexo feminino. Contudo, a deficiência de ferro interferiu nesse processo, alterando até a formação das gônadas reprodutivas.

Veja como a pesquisa ocorreu

Os pesquisadores alimentaram camundongos com uma dieta com 60% menos ferro antes e durante a gestação. Comparando com um grupo controle, observaram que essa redução prejudicou a ativação do gene Sry, responsável pela formação dos órgãos sexuais masculinos. O resultado foi alarmante: de 39 camundongos geneticamente machos, 6 desenvolveram ovários totalmente formados. Além disso, em outros experimentos, embriões geneticamente masculinos desenvolveram órgãos sexuais femininos.

Implicações para a gravidez humana

Embora os pesquisadores ainda não saibam se esse fenômeno pode ocorrer em humanos, os resultados sugerem que a deficiência de ferro pode ter um impacto significativo no desenvolvimento fetal. Os pesquisadores alertam que esse estudo reforça a necessidade de acompanhamento nutricional adequado durante a gestação, principalmente no que diz respeito à reposição de ferro.

O que isso significa para as mulheres grávidas?

Embora os testes tenham sido feitos em camundongos, esse estudo levanta questões sérias sobre a importância de manter níveis adequados de ferro durante a gravidez. A deficiência pode não apenas afetar a saúde da mãe, mas também o desenvolvimento do bebê, impactando sua saúde a longo prazo. Esse estudo traz uma nova perspectiva sobre a interação entre nutrição e genética no desenvolvimento fetal. Mais pesquisas serão necessárias para entender as possíveis implicações para os seres humanos.