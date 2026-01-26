Verão e chuvas fortes: saiba evitar perigos

Com a chegada do verão, as chuvas se intensificam em diversas cidades brasileiras. Como resultado, alagamentos e enchentes tornam-se mais frequentes. Nesse cenário, aumentam também os riscos à saúde pública. Além disso, ambientes úmidos e água contaminada favorecem a circulação de agentes infecciosos. Por isso, autoridades de saúde reforçam alertas preventivos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, doenças como leptospirose, dengue, chikungunya e hepatite A crescem nesse período. Ou seja, o impacto das chuvas vai além dos transtornos urbanos. Dessa forma, atitudes simples fazem diferença. Desse modo, evitar água contaminada, eliminar criadouros e garantir higiene adequada reduz riscos. Além disso, há o risco de raios com as tempestades. Assim, informação salva vidas.

Leptospirose: risco alto em áreas alagadas

A leptospirose surge pelo contato com água contaminada por urina de roedores. A bactéria entra pela pele, sobretudo quando há ferimentos. Em áreas com saneamento precário, a incidência aumenta. Em casos graves, a letalidade chega a 40%.

Sinais de alerta:

Febre

Dor muscular intensa

Dor de cabeça

Náuseas e vômitos

Cuidados recomendados:

Evite água de enchente

Use botas e luvas, se necessário

Lave a pele após exposição

Procure atendimento ao notar sintomas

Dengue e chikungunya avançam com água parada

O mosquito Aedes aegypti se prolifera rapidamente após as chuvas. Pequenos recipientes acumulam água e viram criadouros. Além disso, o calor acelera o ciclo do vetor.

Sinais de alerta:

Febre alta

Dor no corpo

Dor atrás dos olhos

Dor articular intensa

Cuidados recomendados:

Elimine água parada

Limpe calhas e ralos

Use repelente

Instale telas nas janelas

Hepatite A cresce quando falta água potável

Durante enchentes, a contaminação da água compromete o consumo seguro. Assim, a hepatite A encontra ambiente favorável.

Cuidados recomendados:

Ferva ou trate a água

Higienize alimentos

Descarte itens contaminados

Reforce higiene das mãos

Raios e tempestades: perigo real

Tempestades aumentam o risco de descargas elétricas. Raios causam queimaduras e danos graves ao organismo. A chance de sobrevivência é baixa. Ao contrário do que se diz popularmente, um raio pode, sim, cair várias vezes no mesmo local!

Medidas de segurança:

Não saia durante tempestades

Evite áreas abertas

Não segure objetos metálicos

Abrigue-se em locais fechados

Não use aparelhos elétricos

Quando procurar atendimento médico

Febre persistente, vômitos intensos, manchas na pele e casos de vítimas de raios exigem avaliação médica imediata. Portanto, nunca subestime sintomas após enchentes. O diagnóstico precoce evita complicações.

Com base em informações do portal Biblioteca Virtual da Saúde – Ministério da Saúde.