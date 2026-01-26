Verão e chuvas fortes: saiba evitar perigos
Com o avanço das chuvas de verão, prevenção e informação reduzem doenças, acidentes e complicações graves.
Com a chegada do verão, as chuvas se intensificam em diversas cidades brasileiras. Como resultado, alagamentos e enchentes tornam-se mais frequentes. Nesse cenário, aumentam também os riscos à saúde pública. Além disso, ambientes úmidos e água contaminada favorecem a circulação de agentes infecciosos. Por isso, autoridades de saúde reforçam alertas preventivos.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, doenças como leptospirose, dengue, chikungunya e hepatite A crescem nesse período. Ou seja, o impacto das chuvas vai além dos transtornos urbanos. Dessa forma, atitudes simples fazem diferença. Desse modo, evitar água contaminada, eliminar criadouros e garantir higiene adequada reduz riscos. Além disso, há o risco de raios com as tempestades. Assim, informação salva vidas.
Leptospirose: risco alto em áreas alagadas
A leptospirose surge pelo contato com água contaminada por urina de roedores. A bactéria entra pela pele, sobretudo quando há ferimentos. Em áreas com saneamento precário, a incidência aumenta. Em casos graves, a letalidade chega a 40%.
Sinais de alerta:
- Febre
- Dor muscular intensa
- Dor de cabeça
- Náuseas e vômitos
Cuidados recomendados:
- Evite água de enchente
- Use botas e luvas, se necessário
- Lave a pele após exposição
- Procure atendimento ao notar sintomas
Dengue e chikungunya avançam com água parada
O mosquito Aedes aegypti se prolifera rapidamente após as chuvas. Pequenos recipientes acumulam água e viram criadouros. Além disso, o calor acelera o ciclo do vetor.
Sinais de alerta:
- Febre alta
- Dor no corpo
- Dor atrás dos olhos
- Dor articular intensa
Cuidados recomendados:
- Elimine água parada
- Limpe calhas e ralos
- Use repelente
- Instale telas nas janelas
Hepatite A cresce quando falta água potável
Durante enchentes, a contaminação da água compromete o consumo seguro. Assim, a hepatite A encontra ambiente favorável.
Cuidados recomendados:
- Ferva ou trate a água
- Higienize alimentos
- Descarte itens contaminados
- Reforce higiene das mãos
Raios e tempestades: perigo real
Tempestades aumentam o risco de descargas elétricas. Raios causam queimaduras e danos graves ao organismo. A chance de sobrevivência é baixa. Ao contrário do que se diz popularmente, um raio pode, sim, cair várias vezes no mesmo local!
Medidas de segurança:
- Não saia durante tempestades
- Evite áreas abertas
- Não segure objetos metálicos
- Abrigue-se em locais fechados
- Não use aparelhos elétricos
Quando procurar atendimento médico
Febre persistente, vômitos intensos, manchas na pele e casos de vítimas de raios exigem avaliação médica imediata. Portanto, nunca subestime sintomas após enchentes. O diagnóstico precoce evita complicações.
Com base em informações do portal Biblioteca Virtual da Saúde – Ministério da Saúde.