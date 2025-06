Descubra causa bizarra de um incomodo ocular

Um homem procurou atendimento médico após sentir forte incômodo no olho esquerdo. Ao investigar a causa, os médicos identificaram uma sanguessuga viva alojada na pálpebra inferior. O britânico Tony Exall, de 58 anos, passou por apuros durante uma viagem realizada em maio à Indonésia.

Incômodo persistente levou ao diagnóstico

O paciente relatou coceira, dor e sensação de corpo estranho no olho. Quando chegou ao hospital, os médicos realizaram o exame ocular e localizaram a sanguessuga, ainda viva e em movimento. Após o procedimento, o homem não apresentou complicações. No entanto, os médicos recomendaram acompanhamento para evitar infecções ou lesões posteriores.

Riscos que as sanguessugas trazem para a saúde

Presentes em áreas tropicais, como o Brasil, as sanguessugas não são consideradas uma espécie perigosa, mas podem trazer riscos em alguns casos.

O ataque desses animais pode transmitir doenças para os seres humanos.

Devido a uma substância presente na saliva da sanguessuga, sua picada pode causar sangramento prolongado.

Mesmo sendo raro, sanguessugas também podem carregar bactérias e causar infecções após a picada.

Especialistas alertam para riscos em áreas rurais

De acordo com os profissionais, o homem provavelmente teve contato com água contaminada, comum em regiões rurais. As sanguessugas costumam entrar em orifícios do corpo humano quando a pessoa se banha em rios ou lagos sem tratamento.

Por isso, especialistas recomendam que a população evite o contato direto com água não potável. Além disso, orientam que qualquer desconforto ocular persistente receba atenção imediata.

Casos como esse, embora raros, reforçam a importância da higiene, do cuidado com ambientes naturais e da busca rápida por atendimento médico diante de sintomas incomuns.