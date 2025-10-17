Dia D de Multivacinação mobiliza população capixaba
Neste sábado (18), o Espírito Santo participa do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação, promovida em parceria entre estados e municípios, busca atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo, assim, é o de ampliar o acesso da população e fortalecer a proteção coletiva contra doenças evitáveis.
A campanha começou em 6 de outubro e segue até o dia 31 de outubro, com mais de 350 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde aos 78 municípios capixabas. Até o momento, 57.530 doses já foram aplicadas, e a expectativa, dessa forma, é vacinar mais 15 mil pessoas neste sábado.
Leia também – Dia D de Multivacinação acontece neste sábado (18) em todo o Espírito Santo
Vacinas ofertadas no Dia D de Multivacinação
Durante a campanha, por isso, estão disponíveis diversos imunizantes, entre eles vacinas como:
- BCG
- Hepatite B
- Penta (DTP/Hib/HB)
- Polio inativada
- Rotavírus
- Pneumocócica 10 valente
- Meningocócica C e ACWY
- Influenza
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral
- Tetra viral
- DTP
- Hepatite A
- Varicela
- Difteria e tétano adulto
- dTpa
- HPV quadrivalente
Além disso, a vacinação contra HPV é ampliada para adolescentes de 15 a 19 anos, e a vacina contra sarampo é ofertada a pessoas de até 59 anos e profissionais de saúde com esquema incompleto.
Por que manter a vacinação em dia é essencial
Garantir altas coberturas vacinais protege não apenas o indivíduo, mas também toda a comunidade. Isso, principalmente, evita surtos, controla doenças e reduz a mortalidade infantil. Doenças como sarampo, tétano e meningite continuam sendo, dessa forma, ameaças em locais onde a vacinação está atrasada.
Cobertura vacinal no Espírito Santo
O Plano Estadual para Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais, iniciado em 2023, fortalece, em suma, as ações municipais. O foco é recuperar, nesse sentido, as vacinas de rotina e evitar o retorno de doenças erradicadas.
Metas de cobertura:
- BCG e Rotavírus: 90%
- Pentavalente, Poliomielite, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral e Varicela: 95%
- Influenza: 90%
Cobertura vacinal (janeiro a agosto de 2025):
- BCG: 96,04%
- Pentavalente: 84,35%
- Poliomielite: 83,11%
- Pneumo 10: 84,01%
- Rotavírus: 89,49%
- Meningo C: 86,38%
- Febre amarela: 70,27%
- Hepatite A: 89,38%
- Tríplice viral: 94,55%
- Varicela: 83,61%
- HPV meninas: 97,82%
- HPV meninos: 92,11%
- Meningo ACWY: 91,72%
Com esses resultados positivos, além disso, o Espírito Santo continua se destacando entre os estados referência em vacinação no Brasil. Desse modo, o estado demonstra, mais uma vez, seu compromisso constante com a saúde pública. Ao garantir o acesso às vacinas e ampliar as coberturas, o Espírito Santo reforça, portanto, a importância da imunização como uma das principais estratégias de prevenção e proteção coletiva contra doenças evitáveis.
Com base nas informações do portal SESA-ES.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui