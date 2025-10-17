Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Dia D de Multivacinação mobiliza população capixaba

Beatriz Fraga Beatriz Fraga

A foto mostra vacinação de pessoa
Foto: Márcia Leal/PMCI

Neste sábado (18), o Espírito Santo participa do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação, promovida em parceria entre estados e municípios, busca atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo, assim, é o de ampliar o acesso da população e fortalecer a proteção coletiva contra doenças evitáveis.

A campanha começou em 6 de outubro e segue até o dia 31 de outubro, com mais de 350 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde aos 78 municípios capixabas. Até o momento, 57.530 doses já foram aplicadas, e a expectativa, dessa forma, é vacinar mais 15 mil pessoas neste sábado.

Leia também – Dia D de Multivacinação acontece neste sábado (18) em todo o Espírito Santo

Vacinas ofertadas no Dia D de Multivacinação

Durante a campanha, por isso, estão disponíveis diversos imunizantes, entre eles vacinas como:

  • BCG
  • Hepatite B
  • Penta (DTP/Hib/HB)
  • Polio inativada
  • Rotavírus
  • Pneumocócica 10 valente
  • Meningocócica C e ACWY
  • Influenza
  • Covid-19
  • Febre amarela
  • Tríplice viral
  • Tetra viral
  • DTP
  • Hepatite A
  • Varicela
  • Difteria e tétano adulto
  • dTpa
  • HPV quadrivalente

Além disso, a vacinação contra HPV é ampliada para adolescentes de 15 a 19 anos, e a vacina contra sarampo é ofertada a pessoas de até 59 anos e profissionais de saúde com esquema incompleto.

Por que manter a vacinação em dia é essencial

Garantir altas coberturas vacinais protege não apenas o indivíduo, mas também toda a comunidade. Isso, principalmente, evita surtos, controla doenças e reduz a mortalidade infantil. Doenças como sarampo, tétano e meningite continuam sendo, dessa forma, ameaças em locais onde a vacinação está atrasada.

Cobertura vacinal no Espírito Santo

O Plano Estadual para Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais, iniciado em 2023, fortalece, em suma, as ações municipais. O foco é recuperar, nesse sentido, as vacinas de rotina e evitar o retorno de doenças erradicadas.

Metas de cobertura:

  • BCG e Rotavírus: 90%
  • Pentavalente, Poliomielite, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral e Varicela: 95%
  • Influenza: 90%

Cobertura vacinal (janeiro a agosto de 2025):

  • BCG: 96,04%
  • Pentavalente: 84,35%
  • Poliomielite: 83,11%
  • Pneumo 10: 84,01%
  • Rotavírus: 89,49%
  • Meningo C: 86,38%
  • Febre amarela: 70,27%
  • Hepatite A: 89,38%
  • Tríplice viral: 94,55%
  • Varicela: 83,61%
  • HPV meninas: 97,82%
  • HPV meninos: 92,11%
  • Meningo ACWY: 91,72%

Com esses resultados positivos, além disso, o Espírito Santo continua se destacando entre os estados referência em vacinação no Brasil. Desse modo, o estado demonstra, mais uma vez, seu compromisso constante com a saúde pública. Ao garantir o acesso às vacinas e ampliar as coberturas, o Espírito Santo reforça, portanto, a importância da imunização como uma das principais estratégias de prevenção e proteção coletiva contra doenças evitáveis.

Com base nas informações do portal SESA-ES.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Beatriz Fraga
Beatriz Fraga

Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

[email protected]

Assuntos:

Campanha de VacinaçãoCuidadosSaúde

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por