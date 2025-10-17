Dia D de Multivacinação mobiliza população capixaba

Neste sábado (18), o Espírito Santo participa do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação, promovida em parceria entre estados e municípios, busca atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo, assim, é o de ampliar o acesso da população e fortalecer a proteção coletiva contra doenças evitáveis.

A campanha começou em 6 de outubro e segue até o dia 31 de outubro, com mais de 350 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde aos 78 municípios capixabas. Até o momento, 57.530 doses já foram aplicadas, e a expectativa, dessa forma, é vacinar mais 15 mil pessoas neste sábado.

Vacinas ofertadas no Dia D de Multivacinação

Durante a campanha, por isso, estão disponíveis diversos imunizantes, entre eles vacinas como:

BCG

Hepatite B

Penta (DTP/Hib/HB)

Polio inativada

Rotavírus

Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C e ACWY

Influenza

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral

Tetra viral

DTP

Hepatite A

Varicela

Difteria e tétano adulto

dTpa

HPV quadrivalente

Além disso, a vacinação contra HPV é ampliada para adolescentes de 15 a 19 anos, e a vacina contra sarampo é ofertada a pessoas de até 59 anos e profissionais de saúde com esquema incompleto.

Por que manter a vacinação em dia é essencial

Garantir altas coberturas vacinais protege não apenas o indivíduo, mas também toda a comunidade. Isso, principalmente, evita surtos, controla doenças e reduz a mortalidade infantil. Doenças como sarampo, tétano e meningite continuam sendo, dessa forma, ameaças em locais onde a vacinação está atrasada.

Cobertura vacinal no Espírito Santo

O Plano Estadual para Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais, iniciado em 2023, fortalece, em suma, as ações municipais. O foco é recuperar, nesse sentido, as vacinas de rotina e evitar o retorno de doenças erradicadas.

Metas de cobertura:

BCG e Rotavírus: 90%

Pentavalente, Poliomielite, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral e Varicela: 95%

Influenza: 90%

Cobertura vacinal (janeiro a agosto de 2025):

BCG: 96,04%

Pentavalente: 84,35%

Poliomielite: 83,11%

Pneumo 10: 84,01%

Rotavírus: 89,49%

Meningo C: 86,38%

Febre amarela: 70,27%

Hepatite A: 89,38%

Tríplice viral: 94,55%

Varicela: 83,61%

HPV meninas: 97,82%

HPV meninos: 92,11%

Meningo ACWY: 91,72%

Com esses resultados positivos, além disso, o Espírito Santo continua se destacando entre os estados referência em vacinação no Brasil. Desse modo, o estado demonstra, mais uma vez, seu compromisso constante com a saúde pública. Ao garantir o acesso às vacinas e ampliar as coberturas, o Espírito Santo reforça, portanto, a importância da imunização como uma das principais estratégias de prevenção e proteção coletiva contra doenças evitáveis.

Com base nas informações do portal SESA-ES.