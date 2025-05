Dia D de Vacinação contra a influenza em Cachoeiro

Neste sábado (10), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim realizará o Dia D de Vacinação contra a Influenza, com o objetivo de imunizar os grupos prioritários contra a gripe. A ação ocorrerá, primordialmente, em todas as unidades de saúde, tanto na área urbana quanto rural do município.

Vacinação completa para todos

No Dia D, além da vacina contra a Influenza, a população poderá atualizar o cartão de vacinação. Todas as unidades de saúde oferecerão também as vacinas de rotina do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Isso inclui a imunização de crianças, adolescentes e adultos, garantindo, assim, proteção adicional.

A vacinação contra a Influenza é, dessa forma, uma das formas mais eficazes de prevenir a gripe, especialmente durante o período de maior circulação do vírus. Ela ajuda, assim, a reduzir complicações graves, internações e até óbitos, proporcionando uma importante barreira contra a doença.

Horários e locais de vacinação

Regiões urbanas

Conforme planejamento, as unidades de saúde da área urbana estarão abertas das 8h às 16h, incluindo: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, Zumbi, Jardim Itapemirim, José Carlos Passoni, Otto Marins, São Luiz Gonzaga, Aquidabã, Basileia, Village, Paraíso, Aberlardo Machado, Amaral, Aeroporto, BNH de Baixo, BNH de Cima, Coramara, Gilson Carone, Novo Parque, União, Valão e Dr. Adonai Machado Albuquerque (antiga Ciretran).

Unidades do interior

Já as unidades de saúde da zona rural funcionarão das 8h às 15h, nos seguintes locais: Córrego dos Monos, Gironda, Soturno, Itaoca, Pacotuba, Burarama, Conduru, São Joaquim, São Vicente, Coutinho e Gruta.

Proteja-se contra a gripe

A vacinação é um dos meios mais eficazes de combater a Influenza e deve ser priorizada, principalmente em grupos de risco. Não deixe de comparecer no Dia D e garantir a sua imunização, bem como a de seus familiares.