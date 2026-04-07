Dia Mundial da Saúde: por que a prevenção faz diferença
Pequenas mudanças diárias garantem mais saúde, prevenção e longevidade.
Nesta terça-feira, o Dia Mundial da Saúde reforça um alerta essencial. Cuidar da saúde hoje evita problemas no futuro. Atualmente, especialistas destacam a prevenção como principal estratégia. Portanto, hábitos simples impactam diretamente a qualidade de vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Enquanto isso, o Sistema Único de Saúde amplia o acesso a serviços e campanhas. Assim, a população encontra suporte para cuidar do corpo e da mente.
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Fatores de risco: o que evitar no dia a dia
Primeiramente, você precisa reconhecer comportamentos prejudiciais. O sedentarismo, por exemplo, compromete o funcionamento do organismo.
Da mesma forma, o consumo excessivo de ultraprocessados favorece doenças. Entre elas, destacam-se hipertensão e diabetes. Além disso, o tabagismo e o álcool em excesso aumentam riscos cardiovasculares. Portanto, reduzir esses hábitos melhora significativamente a saúde.
Atividade física: movimento que transforma
A prática regular de exercícios fortalece o organismo. Caminhadas, corridas e dança, por exemplo, melhoram o funcionamento do coração.
Ao mesmo tempo, atividades simples reduzem ansiedade e estresse. Dessa maneira, você equilibra corpo e mente. Ainda que a rotina seja intensa, pequenas mudanças ajudam. Subir escadas ou caminhar curtas distâncias já fazem diferença.
Vacinação: proteção individual e coletiva
Manter a caderneta atualizada protege contra diversas doenças. Vacinas contra influenza, Covid-19 e sarampo continuam essenciais. Além de proteger o indivíduo, a vacinação reduz a circulação de vírus. Portanto, ela fortalece a saúde coletiva. Consequentemente, a imunização evita internações e salva vidas.
Saúde mental: equilíbrio também importa
Cuidar da mente exige atenção constante. Estresse, ansiedade e alterações no sono indicam necessidade de cuidado.
Por isso, fortalecer vínculos sociais e equilibrar rotina ajuda na prevenção. Ao mesmo tempo, buscar apoio profissional garante acompanhamento adequado. Nesse cenário, a Rede de Atenção Psicossocial oferece suporte em diferentes níveis.
Alimentação saudável: base da longevidade
Uma dieta equilibrada sustenta o bom funcionamento do corpo. Portanto, priorize alimentos naturais, ricos em fibras e nutrientes. Além disso, reduza produtos industrializados e açúcares. Dessa forma, você mantém energia estável ao longo do dia.
A hidratação também desempenha papel essencial. Beber água regularmente melhora funções físicas e cognitivas.
Pequenas atitudes, grandes resultados
Embora mudanças radicais pareçam difíceis, atitudes simples geram impacto real. Criar rotina, dormir bem e fazer check-ups regulares fazem diferença.
Com o tempo, esses hábitos previnem doenças e aumentam a longevidade. Assim, você constrói uma vida mais ativa e saudável.
Com base em informações do portal da Sesa.
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