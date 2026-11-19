Imagine precisar sair de casa para encontrar um banheiro ou não ter acesso à água limpa para lavar as mãos. Para bilhões de pessoas, essas situações fazem parte da rotina e representam um problema de saúde pública.

No mundo, cerca de 3,4 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento gerenciados com segurança. No Brasil, esse número chega a 89,5 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, segundo dados de 2024.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Leia também – Vitiligo: como as emoções podem influenciar a doença de pele?

Os números mostram que o acesso ao banheiro e ao saneamento básico ainda representa um desafio global. Além disso, a falta de infraestrutura compromete a saúde, a segurança e a qualidade de vida da população.

Por isso, o Dia Mundial do Banheiro, celebrado em 19 de novembro, chama a atenção para uma questão essencial: garantir instalações sanitárias adequadas e o destino correto dos dejetos humanos.

Por que a falta de saneamento ameaça a saúde?

O saneamento básico envolve serviços essenciais, como coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água potável e condições adequadas de higiene.

Quando esses serviços não funcionam corretamente, os dejetos humanos podem contaminar rios, solos e fontes de água. Consequentemente, essa contaminação favorece a transmissão de doenças e aumenta os riscos para a saúde pública.

Além disso, a falta de tratamento de esgoto compromete o ambiente e dificulta o acesso da população a condições básicas de higiene.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), aproximadamente 3,4 bilhões de pessoas viviam sem saneamento gerenciado com segurança em 2024.

Esse indicador não significa necessariamente que todas essas pessoas vivem sem banheiro. Muitas possuem instalações sanitárias, mas não contam com coleta e tratamento adequados do esgoto.

Outras dependem de banheiros compartilhados ou precisam fazer suas necessidades ao ar livre.

Como a falta de banheiros afeta mulheres e meninas?

A ausência de instalações sanitárias seguras e privativas traz consequências que vão além da saúde física.

Mulheres e meninas enfrentam dificuldades adicionais quando não encontram banheiros adequados. A situação pode comprometer a segurança pessoal, a frequência escolar e a participação no mercado de trabalho.

Além disso, a falta de privacidade e de condições apropriadas dificulta os cuidados durante a menstruação.

Portanto, garantir banheiros seguros também significa ampliar oportunidades e promover condições mais dignas de vida.

Qual é a importância do Dia Mundial do Banheiro?

O Dia Mundial do Banheiro, celebrado em 19 de novembro, busca conscientizar a população sobre a importância do saneamento e do acesso universal a instalações sanitárias adequadas.

A data também reforça a relação entre infraestrutura, prevenção de doenças e qualidade de vida.

Embora o banheiro pareça um recurso básico do cotidiano, milhões de pessoas ainda não conseguem utilizá-lo com segurança.

Por isso, ampliar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto representa uma medida fundamental para proteger a saúde coletiva.

O saneamento não se limita à infraestrutura das cidades. Ele também envolve dignidade, segurança e condições para que todos vivam com saúde.