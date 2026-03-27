Diabetes e hipertensão ameaçam os rins: saiba se cuidar

Os rins desempenham funções vitais no organismo. Eles filtram toxinas, regulam líquidos e equilibram minerais. No entanto, doenças comuns comprometem esse sistema. A diabetes e a hipertensão arterial lideram as causas de danos renais. Consequentemente, essas condições aumentam o risco de doença renal crônica.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Como essas doenças afetam os rins

No diabetes, o excesso de glicose circula no sangue por longos períodos. Dessa forma, os vasos sanguíneos dos rins sofrem lesões. Como resultado, a capacidade de filtração diminui progressivamente.

Por outro lado, a hipertensão exerce pressão constante sobre os néfrons. Assim, essas estruturas se desgastam ao longo do tempo. Além disso, ocorre um ciclo perigoso. A pressão alta prejudica os rins, enquanto a função renal comprometida agrava a pressão.

Leia também – Rins em perigo? Veja 5 sinais que muitos ignoram

Dados reforçam o alerta

Estudos indicam números preocupantes. Aproximadamente 1 em cada 3 pessoas com diabetes desenvolve doença renal. Enquanto isso, 1 em cada 5 indivíduos com hipertensão enfrenta o mesmo risco. Portanto, controlar essas condições torna-se essencial para preservar a saúde renal.

Quem corre mais risco

Alguns grupos apresentam maior vulnerabilidade. Entre eles, destacam-se pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Da mesma forma, indivíduos com hipertensão enfrentam risco elevado. Além disso, obesidade, histórico familiar e idade acima de 60 anos aumentam a probabilidade. Nesse contexto, o acompanhamento médico regular faz toda a diferença.

Sinais de alerta nos rins

A doença renal evolui de forma silenciosa. Inicialmente, muitos pacientes não percebem sintomas.

No entanto, com o avanço do quadro, alguns sinais aparecem. Entre eles, surgem inchaço nas pernas e cansaço excessivo. Também podem ocorrer alterações na urina e dificuldade para controlar a pressão. Assim, exames de rotina ajudam no diagnóstico precoce.

Como proteger os rins no dia a dia

Adotar hábitos saudáveis reduz riscos significativamente. Primeiramente, controle a pressão arterial dentro dos níveis recomendados. Em seguida, mantenha a glicemia estável. Além disso, reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados. Dessa maneira, você evita sobrecarga nos rins.

Ao mesmo tempo, mantenha uma boa hidratação. Beber água regularmente favorece o funcionamento renal.

Por fim, evite a automedicação. Medicamentos sem orientação podem causar danos silenciosos.

Prevenção garante qualidade de vida

O cuidado contínuo protege os rins e evita complicações graves. Portanto, pequenas mudanças geram grandes resultados.

Em resumo, controlar diabetes e hipertensão preserva a saúde e melhora a qualidade de vida a longo prazo.

Com base em informações do portal Terra.