Diabetes e hipertensão ameaçam os rins: saiba se cuidar
Diabetes e hipertensão danificam os rins silenciosamente e exigem controle contínuo.
Os rins desempenham funções vitais no organismo. Eles filtram toxinas, regulam líquidos e equilibram minerais. No entanto, doenças comuns comprometem esse sistema. A diabetes e a hipertensão arterial lideram as causas de danos renais. Consequentemente, essas condições aumentam o risco de doença renal crônica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Como essas doenças afetam os rins
No diabetes, o excesso de glicose circula no sangue por longos períodos. Dessa forma, os vasos sanguíneos dos rins sofrem lesões. Como resultado, a capacidade de filtração diminui progressivamente.
Por outro lado, a hipertensão exerce pressão constante sobre os néfrons. Assim, essas estruturas se desgastam ao longo do tempo. Além disso, ocorre um ciclo perigoso. A pressão alta prejudica os rins, enquanto a função renal comprometida agrava a pressão.
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Dados reforçam o alerta
Estudos indicam números preocupantes. Aproximadamente 1 em cada 3 pessoas com diabetes desenvolve doença renal. Enquanto isso, 1 em cada 5 indivíduos com hipertensão enfrenta o mesmo risco. Portanto, controlar essas condições torna-se essencial para preservar a saúde renal.
Quem corre mais risco
Alguns grupos apresentam maior vulnerabilidade. Entre eles, destacam-se pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Da mesma forma, indivíduos com hipertensão enfrentam risco elevado. Além disso, obesidade, histórico familiar e idade acima de 60 anos aumentam a probabilidade. Nesse contexto, o acompanhamento médico regular faz toda a diferença.
Sinais de alerta nos rins
A doença renal evolui de forma silenciosa. Inicialmente, muitos pacientes não percebem sintomas.
No entanto, com o avanço do quadro, alguns sinais aparecem. Entre eles, surgem inchaço nas pernas e cansaço excessivo. Também podem ocorrer alterações na urina e dificuldade para controlar a pressão. Assim, exames de rotina ajudam no diagnóstico precoce.
Como proteger os rins no dia a dia
Adotar hábitos saudáveis reduz riscos significativamente. Primeiramente, controle a pressão arterial dentro dos níveis recomendados. Em seguida, mantenha a glicemia estável. Além disso, reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados. Dessa maneira, você evita sobrecarga nos rins.
Ao mesmo tempo, mantenha uma boa hidratação. Beber água regularmente favorece o funcionamento renal.
Por fim, evite a automedicação. Medicamentos sem orientação podem causar danos silenciosos.
Prevenção garante qualidade de vida
O cuidado contínuo protege os rins e evita complicações graves. Portanto, pequenas mudanças geram grandes resultados.
Em resumo, controlar diabetes e hipertensão preserva a saúde e melhora a qualidade de vida a longo prazo.
Com base em informações do portal Terra.
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