Diabetes tipo 5: entenda o problema e como ele afeta a saúde

A Federação Internacional de Diabetes atualizou a nomenclatura do antigo “diabetes relacionado à desnutrição” e passou a chamá-lo de diabetes tipo 5. A mudança reforça o reconhecimento da doença como um problema metabólico crônico, especialmente presente em países em desenvolvimento.

Especialistas classificam o tipo 5 como uma forma grave da doença, associada à desnutrição severa, geralmente em pessoas jovens. A condição provoca resistência à insulina e degradação muscular. Além disso, ela compromete o pâncreas e reduz significativamente a produção de insulina.

Embora pareça raro, o diabetes tipo 5 atinge populações vulneráveis, principalmente onde a fome ainda representa um desafio cotidiano.

A mudança promove mais visibilidade ao problema e facilita diagnósticos. Com isso, profissionais de saúde conseguem intervir mais cedo, oferecendo tratamento adequado. Além disso, governos e organizações internacionais podem desenvolver políticas públicas específicas para essa população.

Portanto, compreender essa classificação contribui para combater desigualdades em saúde. Isso também reforça a importância da nutrição como base para prevenir doenças metabólicas.

Crianças e adolescentes que enfrentam insegurança alimentar correm mais risco. Contudo, qualquer pessoa exposta à má nutrição por longos períodos pode desenvolver o tipo 5. Portanto, famílias em situação de vulnerabilidade devem receber atenção redobrada das autoridades.

A nova classificação do diabetes tipo 5 alerta para um problema invisível, mas real. Assim, promover o acesso à alimentação saudável e ao diagnóstico precoce se torna urgente. Dessa forma, sociedades podem reduzir desigualdades e salvar vidas.

