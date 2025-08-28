Dieta mediterrânea reduz 31% o risco de diabetes tipo 2, aponta estudo

Uma combinação simples de hábitos pode transformar a prevenção do diabetes tipo 2. Conforme estudo espanhol dieta mediterrânea com restrição calórica, aliada à prática regular de exercícios e acompanhamento profissional, diminui em 31% o risco de desenvolver a doença. Mais de 530 milhões de pessoas sofrem com diabetes no mundo, tornando, assim, essa descoberta relevante para saúde pública.

A pesquisa acompanhou 4.746 participantes entre 55 e 75 anos, todos com sobrepeso ou obesidade e síndrome metabólica, mas sem histórico de diabetes ou doenças cardiovasculares. Os voluntários foram monitorados por seis anos em mais de 100 centros de saúde na Espanha. Os resultados, publicados no Annals of Internal Medicine, indicam que pequenas mudanças no estilo de vida podem gerar impactos significativos e duradouros.

O que é diabetes tipo 2

Resistência à insulina e aumento da glicose no sangue.

Mais comum em adultos e associada à obesidade e envelhecimento.

Sintomas incluem sede excessiva, urina frequente, fadiga e visão embaçada.

Feridas de cicatrização lenta, fome constante e perda de peso sem causa.

Tratamento envolve medicamentos, insulina e mudanças no estilo de vida.

Como o estudo foi conduzido

O grupo de intervenção seguiu uma versão adaptada da dieta mediterrânea, reduzindo cerca de 600 calorias diárias. Praticaram caminhadas rápidas e treinos de força, além de consultas periódicas com profissionais de saúde. Após seis anos, registraram perda média de 3,3 kg e redução de 3,6 cm na circunferência abdominal. O grupo que manteve apenas a dieta tradicional perdeu 0,6 kg e 0,3 cm na cintura.

De acordo com especialistas, a combinação de dieta, calorias controladas e exercícios é uma estratégia eficaz e sustentável para prevenir diabetes. Pequenas mudanças consistentes podem evitar milhares de novos casos globalmente.