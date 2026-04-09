Dipirona suspensa: lote pode trazer risco à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de um lote de dipirona monoidratada 500 mg/mL, fabricado pela Hypofarma. A decisão saiu nesta quarta-feira (8) e vale para todo o país.

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Além do recolhimento, a agência suspendeu a comercialização, a distribuição e o uso do lote afetado. A medida busca proteger pacientes e evitar riscos em hospitais, clínicas e farmácias.

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Qual lote de dipirona foi recolhido?

O lote suspenso é:

Produto: dipirona monoidratada 500 mg/mL

dipirona monoidratada 500 mg/mL Apresentação: caixa com 100 ampolas de 2 mL

caixa com 100 ampolas de 2 mL Fabricante: Hypofarma

Hypofarma Lote: 24112378

A decisão consta na Resolução RE 1.380/2026. Segundo a Anvisa, técnicos confirmaram a presença de material particulado. Ou seja, havia partículas não dissolvidas e estranhas à formulação.

Por que o problema preocupa?

A dipirona injetável é muito usada no Brasil. Médicos a indicam para aliviar dor e reduzir febre. Além disso, hospitais utilizam o medicamento em casos agudos.

No entanto, por se tratar de solução injetável, qualquer impureza exige atenção máxima. Isso porque partículas na ampola podem provocar reações no local da aplicação. Em situações mais graves, elas podem comprometer vasos sanguíneos e aumentar o risco de complicações.

O que pacientes e unidades de saúde devem fazer?

Quem tiver acesso ao lote 24112378 deve:

interromper o uso imediatamente;

separar o produto do restante do estoque;

evitar aplicar novas doses;

procurar a farmácia, distribuidora ou fabricante;

seguir o protocolo de devolução ou troca.

Essas medidas reduzem o risco de exposição ao produto com falha.

Problema atinge só um lote

Em nota divulgada à imprensa, a Hypofarma informou que o desvio de qualidade atinge apenas um lote específico. A empresa afirmou que segue padrões técnicos e sanitários exigidos pelos órgãos reguladores.

Ainda assim, o alerta serve de reforço: antes de usar medicamentos injetáveis, sobretudo em ambientes de saúde, vale checar lote, validade e condições da embalagem. Afinal, a segurança do paciente começa nos detalhes.

Com base em informações do portal da Anvisa.