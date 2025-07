Dispareunia: saiba como eliminar esse problema

A dispareunia descreve dor durante a relação sexual. De acordo com as especialistas, Dra. Jacira Sobreira (uroginecologista) e Dra. Ariany Fernandes (fisioterapeuta pélvica), a dor pode ser:

Para identificar a causa da dor, o especialista pode solicitar principalmente:

A dor no sexo não deve ser considerada normal. A dispareunia resulta de múltiplos fatores, que vão além do físico. Portanto, priorize o diagnóstico correto, siga tratamentos integrados e receba apoio profissional. Assim, você consegue retomar uma vida sexual saudável, prazerosa e sem sofrimento.

