Dor insuportável força jovem ao coma; saiba mais

Carolina Arruda, de 28 anos, vive em Bambuí, Minas Gerais. Desde os 16 anos, ela enfrenta a neuralgia do trigêmeo, uma doença neurológica considerada uma das mais dolorosas do mundo. A condição começou após um episódio de dor súbita, logo após se recuperar de dengue. Agora, ela entrará em coma para tentar resolver o problema.

Ainda grávida de quatro meses, Carolina não imaginava que aquela dor mudaria sua vida para sempre, porque com a dor constante, ela não teve de abandonar a maternidade ativa.

Mesmo após consultar diversos médicos, Carolina só recebeu o diagnóstico aos 20 anos. Desde então, tentou mais de 10 medicamentos, incluindo morfina e canabidiol, além de passar por seis cirurgias. Nada funcionou.

Conforme histórico, ela chegou a considerar eutanásia no exterior. Agora, ela tentará um coma induzido como última alternativa paliativa. A internação ocorrerá em 13 de agosto, na UTI da Santa Casa de Alfenas, no Sul de Minas. Ela ficará até cinco dias entubada, sob ventilação mecânica.

A neuralgia do trigêmeo afeta apenas 0,3% da população. Essa condição atinge o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade facial e funções como mastigação. As dores surgem de forma súbita, em choques intensos e repetitivos, que podem ser desencadeados por ações simples, como falar ou escovar os dentes.

O diagnóstico baseia-se no histórico clínico e em exames como a ressonância magnética. dor, geralmente, ocorre nos ramos maxilar (V2) e mandibular (V3) do nervo, causando sofrimento extremo e constante.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui