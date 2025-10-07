Dra. Hellen Valentim destacou a reabilitação cardíaca no PROINTEC 2025

A cardiologista Dra. Hellen Valentim, com 14 anos de experiência, foi uma das palestrantes da 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde, que acontece em Cachoeiro de Itapemirim. No dia 7 de outubro, às 16h30, ela apresentou a palestra “O impacto da reabilitação cardíaca na sociedade”, destacando como a prevenção e o cuidado contínuo salvam vidas e reduzem complicações.

Com especialização em cardiologia, clínica médica, ergometria e reabilitação cardiopulmonar, Dra. Hellen também atua como perita na Justiça Federal. Ela coordena o Instituto de Reabilitação Cardíaca Sul Capixaba, em Guaçuí (ES), onde conduz programas que acompanham pacientes em reabilitação, incluindo aqueles que enfrentaram sequelas da Covid-19.

Durante sua palestra, a médica mostrou, principalmente, como programas de reabilitação cardíaca bem estruturados aceleram a recuperação, melhoram o bem-estar e fortalecem a saúde cardiovascular. Ela reforçou a importância de unir ciência, prática clínica e educação em saúde para transformar resultados. Dw acordo com a especialista, investir em prevenção é investir em qualidade de vida.

Além das palestras, o PROINTEC 2025 oferecerá mesas-redondas, painéis e mostras de startups e empreendedores, reunindo pesquisadores, gestores e profissionais da saúde. Os debates abordarão, sobretudo, avanços tecnológicos na medicina, inovação em políticas públicas, bem-estar e práticas interdisciplinares. Considerado o maior evento do Espírito Santo na área, o PROINTEC é gratuito e oferece certificado de 16 horas para os participantes. CLIQUE AQUI E GARANTA SUA INSCRIÇÃO.

Patrocinadores

O simpósio é organizado pelo INADS e promovido pelo portal AQUINOTICIAS.COM. Ele conta, sobretudo, com patrocínio do HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e da Farmácia Indiana. Ao mesmo tempo, recebe apoio do HIFA, CEMES, Faculdade MULTIVIX e SISTEC. Recebe, também, apoio institucional do Instituto Sustentabilidade Brasil, MCI, FAPES, Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e também da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.