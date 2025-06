Drauzio Varella é destaque na SEPD-ES, evento sobre drogas

De 25 a 27 de junho, Vitória sediará a 4ª edição da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas (SEPD). O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Sesd) e do Conselho Estadual sobre Drogas (Coesad).

Drauzio Varella abrirá o evento

De acordo com a programação, a Conferência Magna acontecerá na quarta-feira (25), às 13h30, no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória. O médico Drauzio Varella, oncologista e escritor, abordará o tema Cuidar, não punir: a importância do acolhimento e da empatia na política sobre drogas. Sua palestra buscará, dessa forma, destacar o acolhimento humanizado. Isso sem julgamentos ou moralismos, para fortalecer, principalmente, redes de apoio e melhorar a adesão ao tratamento de usuários de drogas.

Programação

Além de Drauzio Varella, o evento contará com a participação de autoridades como o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço. O seminário seguirá nos dias 26 e 27 de junho, no Auditório do Sebrae, em Vitória. Com o tema Caminhos das Políticas sobre Drogas: Perspectivas Atuais, Evidências e Boas Práticas, os debates irão focar eixos significativos. O foco estará nas estratégias de prevenção, cuidado e reintegração social de pessoas afetadas pelo uso de substâncias.

Um evento colaborativo e transformador

O subsecretário de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, destaca a importância da Rede Abraço. Essa área integra prevenção, tratamento e reintegração social de forma humanizada e científica. A secretária Emanuela Pedroso reforça, desse modo, que a união entre governo estadual e prefeituras municipais tem gerado resultados positivos no enfrentamento das drogas no Espírito Santo.

Presença de especialistas renomados

O evento plural reunirá especialistas na área. Haverá participação de Bárbara Caballero (Senad), Mônica Paulo de Souza (Polícia Federal) e Maria Angélica de Castro Comis (Redução de Danos e Direitos Humanos). Eles compartilharão práticas eficazes no tratamento e prevenção do uso de drogas.

Objetivo da ação

Estabelecida pela Lei nº 13.840/2019, a Semana tem como objetivo principal intensificar a disseminação de informações sobre os problemas relacionados ao uso de substâncias. A iniciativa também visa promover o debate público sobre políticas públicas eficazes e divulgar ações preventivas.

Com o propósito de combater, de forma eficaz, as drogas, o evento contará com temas diversos e com a presença de grandes especialistas. Com efeito, a SEPD 2025 promete, ser um marco nas políticas de cuidado e prevenção no Estado.