E a saúde do Papa, como vai? Saiba aqui

Apesar de algumas melhoras e da superação do estado crítico, tudo indica que o Papa Francisco passará o feriado no hospital. O Vaticano divulgou nova atualização sobre o estado de saúde do Papa, internado no Hospital Gemelli desde o dia 14 de fevereiro. De acordo com o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, ele teve uma noite tranquila na quinta-feira (27) e continua em repouso nesta sexta-feira, 28 de fevereiro.

Recuperação gradual da saúde do Papa

A equipe médica continua monitorando de perto a recuperação do Papa e sua condição segue em andamento. Ele segue com o repouso e realiza sessões de fisioterapia respiratória. Conforme boletim divulgado ontem (27), a saúde de Francisco tem apresentado melhoras. A equipe médica informou que ele continua utilizando oxigênio de alto fluxo e máscara respiratória. A Santa Sé também destacou que, para definir definitivamente o prognóstico, a saúde do Papa precisará manter-se estável por mais alguns dias.Nesse sentido, a situação continua complexa, o que exige cautela.

Evolução do quadro clínico nas últimas semanas

.O Papa Francisco, de 88 anos, recebeu o diagnóstico de pneumonia bilateral e infecção polimicrobiana após apresentar dificuldades respiratórias. Durante o início da internação, ele sofreu uma crise de asma prolongada e precisou de transfusão de sangue devido à anemia. Além disso, ele apresentou uma insuficiência renal leve, que foi eliminada com sucesso pelos médicos.

Apesar desses desafios, Francisco tem mostrado sinais de recuperação e, inclusive, retomou parcialmente suas atividades de trabalho. Ao longo da semana, ele manteve reuniões e conversas telefônicas com autoridades, seguindo sua rotina, mesmo enquanto se recuperava.

