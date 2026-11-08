É Bob Marley, estudo diz que Cannabis não reduz a testosterona
Estudo suíço identificou aumento de 23% na testosterona entre jovens que consomem cannabis, mas não encontrou relação com maior fertilidade.
A relação entre o consumo de cannabis e a saúde hormonal masculina ainda desperta dúvidas. Uma das preocupações envolve a testosterona, hormônio que participa do desenvolvimento sexual, da produção de espermatozoides e da manutenção da massa muscular.
Um estudo conduzido pela Universidade de Genebra, na Suíça, encontrou resultados diferentes do que algumas pessoas imaginam. A pesquisa identificou níveis de testosterona aproximadamente 23% maiores entre homens jovens que consumiam cannabis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Entretanto, esse aumento não significa melhora da fertilidade nem da qualidade dos espermatozoides. Os pesquisadores também investigaram a origem da alteração hormonal e identificaram indícios de uma relação direta com a produção testicular.
Como a cannabis afeta a testosterona masculina?
A pesquisa não encontrou redução da testosterona entre os participantes que consumiam cannabis. Pelo contrário, os resultados apontaram um aumento médio de aproximadamente 23% nos níveis desse hormônio.
Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 94 homens suíços, com idades entre 18 e 23 anos.
O grupo incluía 47 usuários de cannabis e 47 homens que não consumiam a substância.
A análise contemplou diferentes hormônios esteroides, incluindo andrógenos, progestógenos e estrogênios. Dessa forma, os pesquisadores conseguiram observar alterações mais amplas no funcionamento hormonal.
Por que a testosterona aumentou entre os usuários?
Os resultados indicaram que o aumento ocorreu principalmente na produção testicular de testosterona.
Os pesquisadores identificaram uma possível participação das células de Leydig, estruturas localizadas nos testículos que produzem esse hormônio.
Além disso, a análise não encontrou alterações semelhantes na produção de hormônios sexuais pelas glândulas suprarrenais.
Essas glândulas ficam acima dos rins e também participam da produção de diferentes hormônios. Portanto, os resultados apontam uma possível ação específica da cannabis sobre a atividade hormonal dos testículos.
O estudo também identificou dois possíveis biomarcadores relacionados ao consumo da substância: a 11β-hidroxiprogesterona (11β-OHP4) e a 5β-di-hidroxiprogesterona (5β-DHP4).
Essas substâncias podem ajudar pesquisas futuras a compreender melhor as alterações hormonais associadas à cannabis.
Testosterona mais alta significa maior fertilidade?
Não. O aumento da testosterona não representa, necessariamente, uma melhora na fertilidade masculina.
Embora esse hormônio participe do funcionamento do sistema reprodutor, a capacidade de gerar filhos depende de diferentes fatores.
A quantidade, a concentração, a mobilidade e a morfologia dos espermatozoides também influenciam a fertilidade.
Por isso, um resultado hormonal mais elevado não permite concluir que o homem apresenta melhor qualidade seminal.
A pesquisa destaca justamente essa diferença. Os níveis de testosterona, isoladamente, não permitem avaliar a capacidade reprodutiva.
Por que a cannabis pode provocar esse aumento hormonal?
Os pesquisadores consideram algumas hipóteses para explicar os resultados.
Uma possibilidade envolve uma resposta compensatória do organismo. Nesse cenário, o corpo aumentaria a produção de testosterona diante de uma possível redução da sensibilidade dos receptores androgênicos.
Esses receptores permitem que as células respondam à ação dos andrógenos, grupo de hormônios que inclui a testosterona.
Outra hipótese considera uma possível relação inversa: homens que apresentam naturalmente níveis mais elevados de testosterona poderiam ter maior propensão a comportamentos associados ao consumo de cannabis.
Entretanto, os resultados não permitem estabelecer qual dessas explicações corresponde ao mecanismo responsável pelo aumento observado.
O que o estudo revela sobre cannabis e saúde masculina?
A pesquisa amplia o conhecimento sobre a relação entre cannabis e funcionamento hormonal masculino. No entanto, seus resultados não demonstram que o consumo seja seguro ou benéfico para a saúde reprodutiva.
Além disso, a investigação envolveu um grupo pequeno de homens jovens. Portanto, os resultados não permitem generalizar as conclusões para todas as idades ou populações.
A principal constatação é que o consumo de cannabis não apresentou redução da testosterona entre os participantes. Contudo, o aumento hormonal também não indica maior fertilidade.
Assim, compreender os efeitos da substância exige considerar outros aspectos da saúde masculina, especialmente a função reprodutiva e as possíveis consequências do consumo.
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