Em Cachoeiro, Juninho Rockfeller apresentará novo olhar sobre fibromialgia
Rockfeller amplia debates sobre fibromialgia e saúde integrada em Cachoeiro-2026.
O PROINTEC 2026 – Saúde em Foco reunirá especialistas de diferentes áreas da saúde nos dias 14 e 15 de maio, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será na Praça Jerônimo Monteiro e contará com programação gratuita. Nesta edição, o encontro destacará o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse contexto, o nutricionista, profissional de educação física e escritor, Juninho Rockfeller, participará da programação, no dia 15 de maio, com a palestra Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida.
Assim, o especialista ampliará o debate sobre saúde integrada e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, ele mostrará como hábitos diários interferem diretamente na inflamação, no metabolismo e no funcionamento do organismo.
Trajetória une ciência, metabolismo e saúde integrada
Juninho Rockfeller consolidou uma carreira multidisciplinar baseada em ciência e prática clínica. Primeiramente, ele atua como nutricionista e profissional de educação física. Além disso, possui mestrado em Fisiologia e Nutrição, o que fortalece sua base técnica.
Ao longo de mais de duas décadas, ele investiu em qualificação contínua. Nesse cenário, acumulou cinco pós-graduações em áreas estratégicas da saúde. Consequentemente, direcionou sua atuação para doenças crônicas, saúde gastrointestinal e desempenho físico.
Dessa maneira, Juninho desenvolveu uma abordagem focada em reestruturação metabólica e equilíbrio do organismo. Portanto, sua atuação ultrapassa o tratamento isolado de sintomas e busca transformação real na qualidade de vida.
Fibromialgia exige atenção além da dor
A fibromialgia ainda enfrenta preconceitos e desinformação. No entanto, a condição vai muito além da dor física. Na prática, ela envolve alterações neurológicas, hormonais e emocionais.
Por isso, o cérebro passa a interpretar estímulos de forma intensificada. Como consequência, o paciente convive com dores generalizadas, fadiga constante e sensibilidade ao toque.
Ao mesmo tempo, surgem sintomas como insônia, dificuldade de concentração e oscilações de humor. Frequentemente, ansiedade e estresse agravam o quadro clínico. Portanto, o diagnóstico exige avaliação detalhada e acompanhamento contínuo.
Juninho Rockfeller reforça um alerta importante: fibromialgia não representa exagero ou “mimimi”. Pelo contrário, trata-se de uma condição séria que exige atenção especializada e cuidado multidisciplinar.
Alimentação e exercício ajudam no controle da inflamação
Durante a palestra, o especialista defenderá uma abordagem baseada em evidências científicas. Nesse sentido, ele destacará a alimentação como ferramenta essencial no controle inflamatório.
Dietas equilibradas favorecem o funcionamento do organismo. Por outro lado, alimentos ultraprocessados intensificam processos inflamatórios e ampliam sintomas da fibromialgia.
Paralelamente, o exercício físico atua como estratégia terapêutica importante. Inicialmente, muitos pacientes enfrentam resistência devido à dor. Contudo, com orientação adequada, o corpo responde positivamente.
Com o tempo, a prática regular melhora disposição, reduz dores e fortalece a qualidade de vida. Assim, alimentação equilibrada e exercício físico potencializam resultados de forma integrada.
PROINTEC fortalece conhecimento aplicado à saúde
O PROINTEC 2026 fortalece debates sobre saúde, inclusão e qualidade de vida. Além disso, o evento conecta ciência e prática por meio de palestras acessíveis e aplicáveis ao cotidiano.
Consequentemente, especialistas transformam conhecimento técnico em soluções reais para a população. Dessa forma, Cachoeiro amplia espaço no debate regional sobre saúde integrada e cuidado humanizado.
SERVIÇO
- Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Data: 14 e 15 de maio
- Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim
- Entrada: Gratuita
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink
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