Em Cachoeiro, Juninho Rockfeller apresentará novo olhar sobre fibromialgia

O PROINTEC 2026 – Saúde em Foco reunirá especialistas de diferentes áreas da saúde nos dias 14 e 15 de maio, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será na Praça Jerônimo Monteiro e contará com programação gratuita. Nesta edição, o encontro destacará o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.

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Nesse contexto, o nutricionista, profissional de educação física e escritor, Juninho Rockfeller, participará da programação, no dia 15 de maio, com a palestra Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida.

Assim, o especialista ampliará o debate sobre saúde integrada e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, ele mostrará como hábitos diários interferem diretamente na inflamação, no metabolismo e no funcionamento do organismo.

Trajetória une ciência, metabolismo e saúde integrada

Juninho Rockfeller consolidou uma carreira multidisciplinar baseada em ciência e prática clínica. Primeiramente, ele atua como nutricionista e profissional de educação física. Além disso, possui mestrado em Fisiologia e Nutrição, o que fortalece sua base técnica.

Ao longo de mais de duas décadas, ele investiu em qualificação contínua. Nesse cenário, acumulou cinco pós-graduações em áreas estratégicas da saúde. Consequentemente, direcionou sua atuação para doenças crônicas, saúde gastrointestinal e desempenho físico.

Dessa maneira, Juninho desenvolveu uma abordagem focada em reestruturação metabólica e equilíbrio do organismo. Portanto, sua atuação ultrapassa o tratamento isolado de sintomas e busca transformação real na qualidade de vida.

Fibromialgia exige atenção além da dor

A fibromialgia ainda enfrenta preconceitos e desinformação. No entanto, a condição vai muito além da dor física. Na prática, ela envolve alterações neurológicas, hormonais e emocionais.

Por isso, o cérebro passa a interpretar estímulos de forma intensificada. Como consequência, o paciente convive com dores generalizadas, fadiga constante e sensibilidade ao toque.

Ao mesmo tempo, surgem sintomas como insônia, dificuldade de concentração e oscilações de humor. Frequentemente, ansiedade e estresse agravam o quadro clínico. Portanto, o diagnóstico exige avaliação detalhada e acompanhamento contínuo.

Juninho Rockfeller reforça um alerta importante: fibromialgia não representa exagero ou “mimimi”. Pelo contrário, trata-se de uma condição séria que exige atenção especializada e cuidado multidisciplinar.

Alimentação e exercício ajudam no controle da inflamação

Durante a palestra, o especialista defenderá uma abordagem baseada em evidências científicas. Nesse sentido, ele destacará a alimentação como ferramenta essencial no controle inflamatório.

Dietas equilibradas favorecem o funcionamento do organismo. Por outro lado, alimentos ultraprocessados intensificam processos inflamatórios e ampliam sintomas da fibromialgia.

Paralelamente, o exercício físico atua como estratégia terapêutica importante. Inicialmente, muitos pacientes enfrentam resistência devido à dor. Contudo, com orientação adequada, o corpo responde positivamente.

Com o tempo, a prática regular melhora disposição, reduz dores e fortalece a qualidade de vida. Assim, alimentação equilibrada e exercício físico potencializam resultados de forma integrada.

PROINTEC fortalece conhecimento aplicado à saúde

O PROINTEC 2026 fortalece debates sobre saúde, inclusão e qualidade de vida. Além disso, o evento conecta ciência e prática por meio de palestras acessíveis e aplicáveis ao cotidiano.

Consequentemente, especialistas transformam conhecimento técnico em soluções reais para a população. Dessa forma, Cachoeiro amplia espaço no debate regional sobre saúde integrada e cuidado humanizado.

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