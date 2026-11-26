Manter uma boa relação com fornecedores ajuda a organizar serviços, fortalecer parcerias e movimentar a economia regional. Nesse contexto, a Unimed Sul Capixaba realizou, em 23 de novembro, o Encontro com Fornecedores, em Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa reuniu representantes de diferentes segmentos e cidades do Espírito Santo no auditório da sede administrativa da cooperativa. O objetivo foi ampliar o diálogo, aproximar parceiros e esclarecer dúvidas sobre a relação comercial com a instituição.

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Por que a Unimed Sul Capixaba reuniu seus fornecedores?

O encontro buscou fortalecer o relacionamento entre a cooperativa e as empresas que contribuem para suas atividades diárias. Além disso, a iniciativa destacou a importância dos fornecedores para a continuidade dos serviços.

O gerente de Serviços Administrativos, Joseilson Santana, conduziu a programação e abriu espaço para conversas e esclarecimentos.

Segundo ele, a cooperativa reconhece a contribuição dos parceiros para sua rotina. Também considera importante fortalecer os vínculos com prestadores locais e estimular a economia regional.

Encontro fortalece relacionamento com parceiros

A programação também proporcionou aos participantes a oportunidade de conhecer melhor a estrutura da cooperativa e conversar pessoalmente com as equipes.

Rodrigo Gomes Xavier, representante da Vibe Ativações, viajou de Vila Velha para participar do encontro. A empresa presta serviços à Unimed Sul Capixaba há um ano.

Para ele, a iniciativa aproximou profissionais que já mantêm uma relação de trabalho. Além disso, permitiu conhecer presencialmente os espaços e as equipes da cooperativa.

A experiência reforçou a importância do contato direto entre as organizações. Dessa forma, o encontro abriu espaço para fortalecer parcerias e ampliar o diálogo entre a Unimed Sul Capixaba e seus fornecedores.