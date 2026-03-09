Erro comum ao guardar remédios preocupa especialistas

Muitas pessoas organizam comprimidos em caixinhas semanais. Assim, elas evitam esquecer horários de medicamentos. Além disso, essa prática facilita a rotina, especialmente para quem usa vários remédios. Entretanto, especialistas alertam para um risco pouco conhecido. Quando o paciente retira o medicamento da embalagem original, ele expõe o produto a condições inadequadas.

Consequentemente, comprimidos, cápsulas e drágeas entram em contato direto com luz, umidade e temperatura. Por isso, o medicamento pode perder estabilidade química. Além disso, essa exposição pode reduzir eficácia e segurança do tratamento. Portanto, médicos e farmacêuticos recomendam cautela. Sempre que possível, o paciente deve manter o medicamento na embalagem original.

Exposição ao ambiente altera propriedades do medicamento

A embalagem original não serve apenas para transporte. Na verdade, a indústria farmacêutica desenvolve essa estrutura para proteger o medicamento. Ela controla luz, umidade e temperatura.

Quando o paciente remove o comprimido da chamada embalagem primária, essa proteção desaparece. Assim, o medicamento entra em contato com o ambiente externo. Consequentemente, suas propriedades podem sofrer alterações.

Além disso, o risco de contaminação aumenta. Isso acontece porque diferentes medicamentos podem ficar no mesmo compartimento. Portanto, especialistas desaconselham misturar comprimidos no mesmo recipiente.

Perda de controle sobre validade e lote preocupa especialistas

Outro problema aparece no controle de qualidade. A embalagem original mantém informações importantes, como validade e número do lote.

Quando o paciente transfere comprimidos para outra embalagem, ele perde essas referências. Dessa forma, a indústria farmacêutica não consegue rastrear o medicamento.

Esse detalhe ganha importância em casos de efeitos adversos. Se o paciente apresenta alguma reação, médicos precisam identificar o lote do produto. Assim, autoridades sanitárias podem investigar o caso.

Sem essa identificação, a notificação aos órgãos reguladores fica comprometida. Portanto, especialistas defendem a manutenção do medicamento na embalagem original.

Risco de confusão entre comprimidos aumenta

Além disso, muitos medicamentos possuem formatos semelhantes. Vários comprimidos apresentam cores e tamanhos parecidos.

Consequentemente, o paciente pode confundir os medicamentos armazenados em caixinhas. Esse erro pode levar à ingestão da dose errada ou do remédio incorreto.

Esse risco aumenta, principalmente, entre idosos ou pessoas que usam vários medicamentos diariamente. Portanto, manter cada produto na embalagem original reduz erros.

Anvisa orienta manter medicamentos na embalagem original

Especialistas seguem recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa orienta que pacientes não retirem medicamentos da chamada embalagem primária.

A estabilidade do medicamento depende dessa proteção. Ou seja, a embalagem garante qualidade e eficácia até a data de validade indicada.

Por isso, especialistas reforçam outra recomendação importante. O paciente sempre deve seguir orientações descritas na bula do medicamento.

Como armazenar medicamentos corretamente

Além de manter a embalagem original, alguns cuidados ajudam a preservar os medicamentos.

Primeiro, proteja o produto da luz direta. Além disso, evite calor excessivo e ambientes úmidos.

Outro erro comum envolve guardar remédios na cozinha. Esse ambiente apresenta calor e vapor frequentes. Portanto, escolha locais secos e ventilados.

Também evite deixar medicamentos dentro do carro por longos períodos. A temperatura elevada pode alterar a composição química.

Medicamentos refrigerados exigem atenção especial. Não coloque esses produtos na porta da geladeira. Essa área sofre variações constantes de temperatura.

Por fim, sempre verifique o prazo de validade antes de usar qualquer medicamento.

