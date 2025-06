Esfriou? Saiba os chás que evitam doenças

No inverno, o consumo de chás ajuda, inegavelmente, a aliviar sintomas da gripe e prevenir infecções. As propriedades de ervas e especiarias potencializam, principalmente, a ação do sistema imunológico e contribuem para uma recuperação mais rápida. Além disso, o calor da bebida acalma o corpo e a garganta, trazendo conforto imediato.

Especialistas recomendam, dessa forma, a inclusão dessas infusões na rotina durante os dias frios, quando os primeiros sinais de resfriado surgem. A seguir, conheça seis chás que oferecem efeitos comprovadamente benéficos.

6 chás que promovem saúde

1. Cúrcuma

Rica em curcumina, apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante. Aumenta a imunidade e auxilia em quadros alérgicos.

2. Gengibre

Potente expectorante natural, reduz a tosse e fortalece as defesas do corpo. Também aquece o organismo e acelera a recuperação.

3. Eucalipto

Descongestiona as vias respiratórias e alivia inflamações na garganta. Ideal para casos de gripe já instalados.

4. Canela

Melhora a circulação, desinflama as vias aéreas e fortalece a imunidade. Seu sabor marcante também agrada o paladar.

5. Alcaçuz

Alivia dores de garganta, congestão nasal e tosse. Combate vírus e bactérias, sendo eficaz em resfriados persistentes.

6. Ginseng

Ginseng indiano, atua como tônico natural. Protege o corpo contra infecções virais e reduz o estresse.

Consuma com equilíbrio

Embora os chás ofereçam benefícios importantes, eles não substituem tratamentos médicos. Use-os, desse modo, como complemento à alimentação saudável e mantenha a hidratação adequada. Ao persistirem os sintomas, procure sobretudo uma avaliação profissional.