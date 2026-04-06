Especialista explicará ações e investimentos da saúde no Brasil no Simpósio em Guaçuí

O Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde acontecerá nos dias 14 e 15 de abril, em Guaçuí. Desde o início, o evento priorizará resultados viáveis. Por isso, englobará especialistas e ampliará o debate sobre práticas seguras. Ao mesmo tempo, profissionais trocarão experiências. Dessa forma, fortalecerão a qualidade dos serviços de saúde.

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Nesse cenário, a programação ganhará ainda mais relevância. Afinal, uma palestra abordará as ações e investimentos do Ministério da Saúde. Assim, a discussão avançará de forma estratégica e prática. Consequentemente, o público compreenderá como os recursos chegam aos municípios.

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Investimentos que transformam realidades

O palestrante Jaderson Braga conduzirá uma análise direta e atual. Nesse contexto, ele explicará como o governo articula políticas públicas e investimentos federais. Portanto, o debate ganhará profundidade e ampliará a compreensão sobre gestão pública eficiente.

Durante sua trajetória, Jaderson atuou na Presidência da República. Na função de Gerente de Assuntos Federativos na SRI/PR, direcionou investimentos ao Sudoeste do país. Dessa maneira, fortaleceu a conexão entre União e municípios.

Experiência que gera resultados concretos

Além disso, o gestor construiu carreira sólida no serviço público. Ele atuou no INCRA e em secretarias municipais. Por consequência, acumulou experiência prática na execução de políticas públicas. Assim, conseguiu canalizar recursos federais para infraestrutura e desenvolvimento regional.

Atualmente, ele atua como assessor no Ministério da Saúde, em Brasília. Nesse papel, promove agendas com prefeitos e parlamentares. Com isso, garante que investimentos cheguem às cidades. Portanto, transforma planejamento em ação concreta.

Autismo e compromisso social

O PROINTEC 2026 também destacará o I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista. Assim, o evento incentivará inclusão e empatia. Paralelamente, especialistas conectarão ciência e prática social. Dessa forma, o conhecimento gerará mudanças reais na sociedade.

União de forças para soluções eficazes

O seminário reunirá profissionais, comunidade e lideranças públicas. Dessa maneira, diferentes setores dialogarão de forma integrada. Como resultado, propostas ganharão consistência e gerarão impacto direto na população.

Serviço

Data: 14 e 15 de abril

Local: Centro de Eventos – Guaçuí-ES

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guaCuI-2026—simpOsio-de-ciEncia-e-tecnologia-na-saUde/3365925

Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.