Especialistas da Unimed revelam cuidados essenciais no verão

Com a chegada de dias mais quentes, o corpo reage de forma imediata. Além disso, as altas temperaturas aumentam a perda de líquidos e energia. Por isso, especialistas da Unimed Sul Capixaba sinalizam que o cuidado diário precisa ser constante e consciente. Nesse sentido, hidratação, alimentação e proteção da pele tornam-se prioridades. Assim, pequenas escolhas diárias preservam o bem-estar e evitam problemas comuns.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o calor intenso, o organismo trabalha mais para manter o equilíbrio. Consequentemente, surgem riscos como desidratação, queda de pressão e cansaço. Além disso, a pele sofre com suor excessivo e exposição solar contínua. Portanto, adotar hábitos simples faz grande diferença na saúde geral. Dessa forma, atravessar o verão com mais conforto torna-se possível.

Leia também – Alimentação no verão: leveza que faz bem ao corpo

Hidratação frequente mantém o equilíbrio do organismo

Segundo os especialistas da Unimed Sul Capixaba, a hidratação deve ser contínua. No calor, o corpo perde mais líquidos e sais minerais rapidamente. Por isso, a ingestão de água precisa ocorrer mesmo sem sede. Além disso, frutas ricas em líquidos ajudam na reposição hídrica. Assim, melancia, melão e laranja tornam-se ótimas aliadas diárias.

A nutricionista Adriana Sarzedas destaca que a água regula funções vitais. Além de hidratar, ela melhora a disposição e controla a temperatura corporal. Portanto, manter uma garrafa por perto facilita o consumo ao longo do dia. Da mesma forma, evitar bebidas açucaradas reduz sobrecargas desnecessárias. Consequentemente, o corpo responde melhor ao calor intenso.

Alimentação leve reduz desconfortos no calor

Nos dias quentes, a digestão tende a ficar mais lenta. Por isso, refeições leves favorecem o funcionamento do organismo. Segundo a nutricionista, verduras, legumes e proteínas magras são ideais. Além disso, preparações menos gordurosas evitam sensação de mal-estar. Assim, fracionar as refeições ajuda a manter o equilíbrio corporal.

Adriana Sarzedas alerta que alimentos pesados aumentam o desconforto térmico. Portanto, optar por pratos frescos melhora a adaptação ao calor. Além disso, escolhas conscientes garantem mais energia ao longo do dia. Dessa maneira, o corpo enfrenta melhor as altas temperaturas. Consequentemente, a sensação de cansaço diminui.

Cuidados com a pele evitam danos no verão

A pele sofre impacto direto do sol e do suor excessivo. Por isso, o uso diário de protetor solar torna-se indispensável. Segundo a dermatologista Fernanda Loss, a radiação atua mesmo em dias nublados. Além disso, os danos solares são cumulativos ao longo do tempo. Assim, a reaplicação correta do produto protege contra manchas e queimaduras.

Além do protetor, a limpeza e a hidratação da pele são essenciais. Evitar banhos muito quentes também reduz o ressecamento. Portanto, escolher produtos adequados ao tipo de pele faz diferença. Quando hábitos saudáveis se combinam, os efeitos do calor diminuem. Dessa forma, a pele permanece saudável durante todo o verão.

Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.