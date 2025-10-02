Estamos inflamados? Saiba o que é inflamação e como controlar seus efeitos

A palavra inflamação aparece com frequência em redes sociais, dietas e até embalagens de produtos. Porém, seu significado vai muito além do marketing. No organismo, a inflamação é uma reação natural de defesa. Ela ocorre quando o corpo precisa combater infecções, reparar tecidos ou eliminar toxinas. Nesse processo, células e moléculas se mobilizam para proteger a saúde.

Embora a inflamação seja vital, ela se torna um problema quando deixa de ser pontual e passa a ser contínua. Nesse sentido, o corpo permanece em alerta constante, o que desgasta órgãos e tecidos. A medicina diferencia dois tipos de inflamação: a aguda, que é rápida e resolutiva, e a crônica, que pode durar meses ou anos. Essa última, silenciosa e persistente, aumenta, principalmente, o risco de doenças graves como diabetes, aterosclerose e câncer.

Tipos de inflamação

Inflamação aguda: aparece de forma rápida, com sinais como dor, calor, vermelhidão e inchaço. Geralmente, desaparece quando o problema é resolvido.

aparece de forma rápida, com sinais como dor, calor, vermelhidão e inchaço. Geralmente, desaparece quando o problema é resolvido. Inflamação crônica: não apresenta um gatilho claro e se mantém, dessa forma, por longos períodos. Afeta silenciosamente o organismo e favorece doenças metabólicas e imunológicas.

Sintomas mais comuns conforme especialistas

Dor localizada ou sensibilidade persistente.

Vermelhidão e calor em áreas específicas.

Inchaço, distúrbios digestivos e fadiga constante.

Cicatrização lenta e mudanças no apetite.

Como tratar e prevenir

Segundo especialistas, banalizar o termo “inflamação” é arriscado, pois apenas exames clínicos confirmam o diagnóstico. Para controlar o quadro, os médicos recomendam:

Alimentação equilibrada: frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras boas.

frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras boas. Estilo de vida saudável: sono adequado, atividade física regular, menos estresse e nada de tabaco.

sono adequado, atividade física regular, menos estresse e nada de tabaco. Prevenção contínua: consultas médicas para evitar que a inflamação aguda evolua para a crônica.

A inflamação faz parte da defesa do corpo, mas precisa ser controlada. Com hábitos saudáveis e acompanhamento profissional, é possível manter o equilíbrio e proteger a saúde a longo prazo.