Estoques em risco: HECI pede doações antes do feriado de Carnaval

O período que antecede o Carnaval costuma alterar rotinas, aumentar deslocamentos e, ao mesmo tempo, reduzir um gesto essencial: a doação de sangue. Diante desse cenário, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) intensificou o alerta à população para reforçar os estoques antes do feriado prolongado, quando a procura por doadores normalmente cai.

Por meio do Banco de Sangue do Heci, a instituição destaca que uma única doação pode salvar até quatro vidas. Atualmente, os tipos sanguíneos considerados mais críticos são A negativo, AB positivo, AB negativo, B negativo, O positivo e O negativo. Ainda assim, todas as tipagens são fundamentais para garantir o atendimento seguro aos pacientes. Para manter o estoque em nível adequado, o hospital precisa receber, no mínimo, 50 doações por dia.

Segundo a biomédica Nathalia Buzatto, o feriado não reduz a demanda hospitalar. Pelo contrário, os pacientes continuam necessitando de transfusões em procedimentos cirúrgicos, tratamentos clínicos e situações de urgência. Por isso, ela reforça que a solidariedade da população é decisiva para atravessar o período com segurança. Contudo, a queda nas doações às vésperas do Carnaval ainda preocupa a equipe.

Como doar?

Em relação ao funcionamento, o atendimento do Banco de Sangue segue normalmente na semana que antecede o feriado. Já na semana do Carnaval, haverá alterações. Na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), o serviço ficará suspenso. As atividades retornam na quarta-feira (18), com atendimento das 7h às 16h.

Para doar sangue, é necessário apresentar um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos. No entanto, a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o doador precisa pesar mais de 50 quilos. No caso de adolescentes de 16 e 17 anos, é obrigatória a autorização dos responsáveis.

Outros critérios também devem ser observados. O doador não pode estar em jejum, deve ter dormido pelo menos seis horas, não pode ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e não deve ter fumado na última hora antes da doação. Pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, que tiveram hepatite após os 11 anos ou que passaram recentemente por procedimentos como tatuagem, piercing, endoscopia ou colonoscopia precisam aguardar o período indicado para doar.

Banco de Sangue do HECI

O Banco de Sangue funciona no Hospital Evangélico de Cachoeiro, no bairro Ferroviários, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 11h, exceto em feriados. Não é necessário agendamento prévio, embora grupos com mais de cinco doadores sejam orientados a entrar em contato antes da visita. Informações adicionais estão disponíveis pelos telefones (28) 3526-6232 ou WhatsApp (28) 98803-4543.

Com informações do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).