Estudo revela semaglutida reduz insulina no diabetes tipo 1

Conforme divulgação, pesquisadores da Universidade de Buffalo testaram uma dose semanal de 0,5 mg de semaglutida (Ozempic) em 10 pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 1. Todos tomaram também insulina basal e controlaram a dieta com foco em carboidratos. Em 3 meses, eliminou-se a insulina prandial de todos e, em 6 meses, 7 dos 10 suspenderam também a insulina basal. Após 12 meses, a HbA1c média caiu de 11,7% para 5,7%. Além disso, não ocorreu hipoglicemia significativa nem ganho de peso.

Esse resultado indicou revolução no tratamento: segundo os autores, o uso contínuo da semaglutida permite ao pâncreas secretar insulina naturalmente. No entanto, eles afirmam que a doença retorna se o medicamento for interrompido.

Benefícios adicionais e evidências clínicas

Estudos retrospectivos em 100 adultos com sobrepeso ou obesidade atribuíram redução de 8,7% no peso e melhora da HbA1c após 12 meses de semaglutida associada à insulina. Em outro ensaio duplo-cego com usuários de bomba de insulina automatizada, a adição de semaglutida estendeu o tempo em faixa glicêmica alvo sem aumentar hipoglicemias.

Esses resultados reforçam que os agonistas do GLP‑1, como semaglutida, reduzem apetite, retardam esvaziamento gástrico e estimulam secreção insulínica de forma glicose-dependente.

Perspectivas e cautelas

Embora dados iniciais pareçam promissores, os pesquisadores destacam a necessidade de estudos randomizados maiores e de longo prazo para garantir segurança e eficácia . Além disso, entidades alertam sobre os riscos de versões manipuladas da semaglutida, que podem conter impurezas ou dosagens erradas.

A semaglutida mostra potencial para reduzir ou até substituir insulina em parte dos pacientes com diabetes tipo 1. Ela também promove perda de peso e melhora metabólica. No entanto, permanece essencial manter o uso contínuo e aguardar estudos mais robustos para recomendar o tratamento de forma ampla.