Evaristo Costa fala sobre cordão de identificação e condições invisíveis

Evaristo Costa compartilhou a importância do cordão de girassóis, acessório internacionalmente reconhecido como símbolo de deficiências ocultas. Diagnosticado com Doença de Crohn, ele afirmou que o objeto funciona, desse modo, como ferramenta de identificação para quem enfrenta condições invisíveis, como autismo, fibromialgia e outras doenças crônicas.

O jornalista relatou que, mesmo com o uso do cordão, já viveu situações de constrangimento em viagens e espaços públicos. De acordo com ele, a falta de compreensão sobre condições invisíveis provoca preconceito e reforça a necessidade de conscientização. O caso mostra, assim, como a sociedade ainda precisa evoluir no acolhimento de pessoas com limitações não aparentes.

O que é a Doença de Crohn – condições invisíveis

A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória crônica do trato gastrointestinal. Embora afete, principalmente, o íleo e o cólon, ela pode atingir qualquer parte do sistema digestivo. A causa envolve desregulação do sistema imunológico, que passa, dessa forma, a atacar o próprio organismo. É considerada, nesse sentido, uma doença oculta.

Principais sintomas da Doença de Crohn

Diarreia frequente

Cólica abdominal após refeições

Febre recorrente

Sangramento retal

Perda de apetite e de peso

Dores articulares

Lesões de pele

Alterações na região anal (hemorroidas, fissuras, fístulas e abscessos)

Diagnóstico e tratamento

Os médicos realizam o diagnóstico com exames de sangue, raio X e endoscopias. O tratamento é feito por etapas e classificado em leve, moderado ou grave, de acordo com a evolução dos sintomas. Embora não exista cura definitiva, medicamentos reduzem a inflamação e controlam crises.

Alimentação e qualidade de vida

A dieta tem papel relevante no controle da doença. Alimentos suaves e pouco condimentados ajudam durante crises, enquanto fibras e condimentos devem ser evitados. Com acompanhamento médico, a maioria dos pacientes mantém vida produtiva e ativa.