PROINTEC 2026 consolida Guaçuí como polo inovador em saúde

PROINTEC 2026, maior simpósio de ciência e tecnologia em saúde do Espírito Santo retorna com força. Nos dias 14 e 15 de abril, Guaçuí se posiciona, assim, como referência em conhecimento e inovação. O PROINTEC 2026 reúne médicos, pesquisadores, estudantes e especialistas em uma imersão gratuita e certificada.

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Enquanto isso, o evento apresenta uma proposta atual e necessária. Nesta edição, o foco recai sobre o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, o encontro amplia o debate sobre conscientização, inclusão e respeito às diferenças.

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Autismo em pauta: um debate urgente

O tema central fortalece, portanto, um diálogo essencial para a sociedade. O Transtorno do Espectro Autista envolve múltiplas formas de desenvolvimento (TEA). Por isso, profissionais e comunidade precisam compreender melhor suas especificidades.

Nesse sentido, o secretário municipal de Saúde, Dr. Mateus Marinho, afirma: “O município receberá, em abril, mais uma edição do PROINTEC, iniciativa que promove inovação, conhecimento e desenvolvimento no Espírito Santo. O evento reunirá profissionais e a comunidade para discutir temas atuais e de grande relevância social.



Neste ano, o foco será o autismo, reforçando a importância da informação, do respeito e da inclusão. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve diferentes formas de desenvolvimento, tornando essencial o olhar atento às necessidades e potencialidades de cada indivíduo. A proposta é ampliar a conscientização e fortalecer o bem-estar, contribuindo para uma sociedade mais empática, consciente e inclusiva.”

Tecnologia, ciência e impacto social

Durante o simpósio, participantes acompanham mesas-redondas, painéis e mostras tecnológicas. Além disso, startups e empreendedores apresentam soluções inovadoras. Consequentemente, o evento conecta teoria e prática.

Os debates abordam avanços na medicina, políticas públicas e práticas interdisciplinares. Assim, o PROINTEC cria pontes entre ciência, gestão e sociedade.

Guaçuí como referência estadual

Para o vereador Dr. Edielson Rodrigues, o evento consolida o município como destaque no estado:

“Guaçuí, ao longo dos anos, consolidou-se como polo de saúde na Região do Caparaó. Com a realização da IV edição do PROINTEC, o município se firma como centro inovador em Ciência e Tecnologia em Saúde. A cidade passa a irradiar conhecimento para todo o Espírito Santo. Dessa forma, conectamos avanços e descobertas à população e aproximamos a ciência da vida real. Assim, ampliamos a qualidade de vida, inclusive para quem não domina o tema.

Os avanços no tratamento da saúde impulsionam o desenvolvimento humano. Nesse cenário, o diálogo sobre o autismo se mostra necessário e estratégico. Esta edição amplia caminhos para mais inclusão, fortalece o acesso à informação qualificada e promove um cuidado centrado nas pessoas.”

Serviço e inscrições

O evento acontece no Centro de Eventos de Guaçuí. As inscrições serão disponibilizadas em breve pela plataforma Sympla. Portanto, interessados devem acompanhar as atualizações e garantir participação.

Com base em informações do perfil do Instagram @prointec-es.