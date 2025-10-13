Everton Ribeiro fala sobre diagnóstico de câncer de tireoide - confira dados
Everton Ribeiro compartilha como o diagnóstico de câncer transformou sua visão sobre a vida.
O meia Everton Ribeiro, do Bahia, relatou em diversas entrevistas como reagiu ao descobrir o câncer na tireoide. O atleta contou que o diagnóstico o surpreendeu logo após o Mundial de Clubes da Fifa. Ele descreveu o momento como um “baque” e afirmou que chorou sozinho ao receber a notícia. Conforme ele, a palavra “câncer” ainda soa pesada, por representar dor e medo para muitas pessoas.
Além disso, o jogador explicou que, após o impacto inicial, buscou informações sobre o tratamento e conversou com a esposa, Marília. Esse apoio familiar, de acordo com o atleta, se tornou essencial para enfrentar a fase mais delicada.
Sinais do câncer de tireoide
Os sinais podem variar conforme o estágio da doença. Em muitos casos, surgem de forma silenciosa. É importante observar principalmente:
- Nódulo ou caroço perceptível na parte da frente do pescoço.
- Rouquidão persistente ou alterações na voz.
- Dificuldade para engolir ou respirar.
- Dor leve e contínua na região da garganta ou pescoço.
- Inchaço dos gânglios linfáticos próximos.
Diagnóstico
O diagnóstico envolve, desse modo, uma combinação de exames clínicos e laboratoriais, entre eles:
- Ultrassonografia da tireoide, para identificar nódulos e suas características.
- Exame de sangue, que avalia os níveis de hormônios tireoidianos (TSH, T3 e T4).
- Punção aspirativa com agulha fina (PAAF), para analisar amostras de células.
- Biópsia, quando necessária, confirma o tipo e o estágio do tumor.
Tratamentos
O tratamento varia conforme o tipo e a gravidade do tumor, podendo incluir:
- Cirurgia para retirada parcial ou total da glândula (tireoidectomia).
- Iodoterapia (iodo radioativo), indicada após a cirurgia para eliminar possíveis células remanescentes.
- Terapia hormonal, para repor os hormônios e evitar o estímulo do crescimento celular.
- Acompanhamento médico contínuo, com exames regulares para monitorar a recuperação.
Cuidados e prevenção
Embora não haja uma forma garantida de prevenir o câncer de tireoide, alguns hábitos ajudam a manter a saúde da glândula:
- Manter uma alimentação equilibrada, com fontes de iodo e selênio.
- Evitar exposição desnecessária à radiação.
- Consultar regularmente um endocrinologista, especialmente em casos de histórico familiar.
Cirurgia e recuperação com fé e coragem
Everton passou por cirurgia para retirar o tumor e segue em recuperação no Rio de Janeiro. Embora ainda não saiba quando voltará a treinar, o jogador mantém o foco na saúde e na família. Ele ressalta, assim, que o episódio trouxe uma profunda reflexão sobre o valor da vida.
“Quando temos saúde, esquecemos detalhes. O mais importante é cuidar de si e de quem amamos”, disse o atleta.
3 lições que Everton Ribeiro compartilha
- Valorizar a saúde como o bem mais precioso.
- Buscar apoio familiar em tempos difíceis.
- Manter a fé e a coragem mesmo diante do medo.
O jogador encerrou dizendo que segue firme, confiante e pronto para viver os “altos e baixos da vida” com serenidade.
