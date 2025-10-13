Aqui Notícias
Everton Ribeiro fala sobre diagnóstico de câncer de tireoide - confira dados

Everton Ribeiro compartilha como o diagnóstico de câncer transformou sua visão sobre a vida.

A foto msotra o jogador Everton Ribeiro vítima de Câncer de tireoide
FOTO: Redes Sociais

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, relatou em diversas entrevistas como reagiu ao descobrir o câncer na tireoide. O atleta contou que o diagnóstico o surpreendeu logo após o Mundial de Clubes da Fifa. Ele descreveu o momento como um “baque” e afirmou que chorou sozinho ao receber a notícia. Conforme ele, a palavra “câncer” ainda soa pesada, por representar dor e medo para muitas pessoas.

Além disso, o jogador explicou que, após o impacto inicial, buscou informações sobre o tratamento e conversou com a esposa, Marília. Esse apoio familiar, de acordo com o atleta, se tornou essencial para enfrentar a fase mais delicada.

Sinais do câncer de tireoide

Os sinais podem variar conforme o estágio da doença. Em muitos casos, surgem de forma silenciosa. É importante observar principalmente:

  • Nódulo ou caroço perceptível na parte da frente do pescoço.
  • Rouquidão persistente ou alterações na voz.
  • Dificuldade para engolir ou respirar.
  • Dor leve e contínua na região da garganta ou pescoço.
  • Inchaço dos gânglios linfáticos próximos.

Diagnóstico

O diagnóstico envolve, desse modo, uma combinação de exames clínicos e laboratoriais, entre eles:

  • Ultrassonografia da tireoide, para identificar nódulos e suas características.
  • Exame de sangue, que avalia os níveis de hormônios tireoidianos (TSH, T3 e T4).
  • Punção aspirativa com agulha fina (PAAF), para analisar amostras de células.
  • Biópsia, quando necessária, confirma o tipo e o estágio do tumor.

Tratamentos

O tratamento varia conforme o tipo e a gravidade do tumor, podendo incluir:

  • Cirurgia para retirada parcial ou total da glândula (tireoidectomia).
  • Iodoterapia (iodo radioativo), indicada após a cirurgia para eliminar possíveis células remanescentes.
  • Terapia hormonal, para repor os hormônios e evitar o estímulo do crescimento celular.
  • Acompanhamento médico contínuo, com exames regulares para monitorar a recuperação.

Cuidados e prevenção

Embora não haja uma forma garantida de prevenir o câncer de tireoide, alguns hábitos ajudam a manter a saúde da glândula:

  • Manter uma alimentação equilibrada, com fontes de iodo e selênio.
  • Evitar exposição desnecessária à radiação.
  • Consultar regularmente um endocrinologista, especialmente em casos de histórico familiar.

Cirurgia e recuperação com fé e coragem

Everton passou por cirurgia para retirar o tumor e segue em recuperação no Rio de Janeiro. Embora ainda não saiba quando voltará a treinar, o jogador mantém o foco na saúde e na família. Ele ressalta, assim, que o episódio trouxe uma profunda reflexão sobre o valor da vida.

“Quando temos saúde, esquecemos detalhes. O mais importante é cuidar de si e de quem amamos”, disse o atleta.

3 lições que Everton Ribeiro compartilha

  • Valorizar a saúde como o bem mais precioso.
  • Buscar apoio familiar em tempos difíceis.
  • Manter a fé e a coragem mesmo diante do medo.

O jogador encerrou dizendo que segue firme, confiante e pronto para viver os “altos e baixos da vida” com serenidade.

