Faustão é internado por infecção na perna

De acordo com médicos, Faustão voltou a hospital, para internação, em São Paulo, após apresentar uma infecção na perna. A notícia levou seu filho, João Silva, a cancelar, por isso, uma festa que já estava planejada. A situação reacendeu, desse modo, a atenção do público sobre a saúde do apresentador, que tem enfrentado uma série de desafios médicos desde 2023.

Entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024, Faustão passou por dois transplantes seguidos. Primeiro, ele recebeu um novo coração, após agravamento de uma insuficiência cardíaca. Meses depois, precisou de um transplante de rim, devido à piora de seu quadro renal crônico. Durante a recuperação, ele realizou sessões de hemodiálise até que seu organismo aceitasse melhor o novo órgão.

Recuperações exigem acompanhamento contínuo

Após os transplantes, Faustão adotou uma rotina reclusa, com visitas restritas e cuidados médicos constantes em casa. No início de 2025, ele também foi internado brevemente para tratar uma infecção. A esposa, Luciana Cardoso, confirmou o episódio à imprensa e informou que, poucos dias depois, ele teve alta e seguiu o tratamento em casa.

João Silva, filho do apresentador, declarou em entrevistas que o pai mantém disciplina na reabilitação. Apesar das limitações, Faustão segue com acompanhamento profissional e tenta se manter ativo dentro do possível, com exercícios leves e sob supervisão médica.