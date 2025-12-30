FDA aprova Wegovy em comprimido - saiba mais

A agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, aprovou a primeira versão em comprimido do Wegovy. A decisão amplia o acesso aos medicamentos para emagrecimento e rompe a dependência exclusiva das injeções. Além disso, o aval representa um marco histórico no tratamento da obesidade. Até então, terapias com agonistas do GLP-1 exigiam aplicações subcutâneas. Agora, a perda de peso chega em forma de pílula diária.

Segundo a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Wegovy, o comprimido oferece a mesma eficácia da versão injetável. Dessa forma, a empresa aposta em mais praticidade e adesão ao tratamento. A aprovação ocorre após o medicamento já ter recebido autorização específica para obesidade. Antes disso, opções semelhantes, como Ozempic, focavam o diabetes tipo 2.

Resultados clínicos reforçam eficácia da pílula

Durante os testes clínicos, o Wegovy oral apresentou perda média de 16,6% do peso corporal. Além disso, cerca de um terço dos 1.300 participantes perdeu 20% ou mais do peso. Esses dados fortalecem a confiança no novo formato. Segundo a empresa, o comprimido mantém o mesmo mecanismo da semaglutida injetável.

De acordo com Mike Doustdar, diretor-executivo da Novo Nordisk, os pacientes ganham conveniência sem abrir mão dos resultados. Assim, o tratamento diário pode se integrar melhor à rotina. A expectativa é lançar o produto nos Estados Unidos em janeiro de 2026.

Concorrência cresce no mercado global

Enquanto isso, outras farmacêuticas avançam no mesmo segmento. A americana Eli Lilly desenvolve pílulas com mecanismos semelhantes aos do Mounjaro. Com isso, a disputa pelo mercado de medicamentos para obesidade se intensifica. A inovação, portanto, acelera a transformação do setor.

No Brasil, a Anvisa já autoriza Wegovy, Ozempic e Mounjaro. No entanto, apenas as versões injetáveis possuem registro. Todas exigem receita médica com retenção e acompanhamento clínico. A agência reforça que produtos sem registro não podem ser vendidos legalmente.

Impacto financeiro anima investidores

Após o anúncio da aprovação, as ações da Novo Nordisk subiram quase 10% no pregão estendido em Nova York. O movimento sinaliza confiança do mercado. Isso ocorre após um período desafiador, marcado por alertas sobre queda de lucros. Assim, o comprimido surge como estratégia para recuperar fôlego e liderança.

