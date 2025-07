Febre aftosa assusta influenciadores – entenda motivo

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (1º), para compartilhar desabafo a respeito da saúde da filha, Pietra, de quase 3 anos. A , fruto de seu relacionamento com Biel, foi diagnosticada pelo médico com febre aftosa.

O que é a febre aftosa em humanos?

A febre aftosa é uma doença infecciosa causada pelo vírus Aphthovirus, que afeta principalmente animais como bovinos, suínos e caprinos. A transmissão, embora rara, acontece principalmente por meio do consumo de leite não pasteurizado ou carne de animais doentes.

A doença é mais comum em áreas rurais, sendo as crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade os grupos mais suscetíveis. A detecção da febre aftosa em humanos pode ocorrer ao ver lesões na pele, na boca e entre os dedos, além de outros sintomas como febre alta e dores musculares.

Principais sintomas em humanos

Os sintomas da febre aftosa podem surgir até 5 dias após o contato com o vírus. Dessa forma, os sinais mais comuns incluem:

Inflamação na boca;

Lesões tipo afta na boca;

Feridas na pele e entre os dedos;

Febre alta;

Dores musculares;

Dor de cabeça;

Sede excessiva.

Geralmente, os sintomas diminuem após 3 a 5 dias. Contudo, em casos mais graves, a infecção pode se espalhar para a garganta e pulmões, resultando em complicações sérias, como dificuldade respiratória e até mesmo a morte.

Tratamento da febre aftosa em humanos

O diagnóstico acontece por uma avaliação clínica do paciente, observando as lesões na boca e na pele. Em alguns casos, pode ser necessário realizar um exame de sangue para confirmar a presença da infecção.

Embora não haja um tratamento específico para a febre aftosa, os médicos geralmente recomendam o tratamento dos sintomas. Isso pode incluir o uso de medicamentos analgésicos e antitérmicos, como o Paracetamol, para aliviar a dor e baixar a febre. O medicamento deve ser administrado a cada 8 horas.

Além disso, é fundamental manter as feridas limpas com água e sabão, e aplicar uma pomada cicatrizante para ajudar na recuperação. O tempo médio para o desaparecimento dos sintomas é de 15 dias.

Como acontece a transmissão?

A transmissão do vírus da febre aftosa para humanos é rara, mas pode ocorrer de diferentes formas:

Consumo de leite não pasteurizado ou carne de animais infectados;

ou carne de animais infectados; Contato com secreções de animais contaminados, como fezes , urina , sangue , catarro , espirro , leite ou sêmen ;

de animais contaminados, como , , , , , ou ; Feridas abertas na pele podem permitir a entrada do vírus caso haja contato com secreções de um animal infectado.

O contágio de pessoa para pessoa não ocorre, o que significa que não é necessário isolamento para os infectados.

Prevenção da febre aftosa em humanos

A melhor forma de prevenção da doença é evitar o contato com animais infectados e o consumo de produtos lácteos não pasteurizados e carne contaminada. Se você vive ou trabalha em uma região onde há risco de surto do problema é importante:

Evitar o consumo de leite não pasteurizado e carne não processada;

e carne não processada; Evitar o contato direto com animais contaminados ;

; Monitorar possíveis surtos e, se necessário, realizar o abate de animais infectados.

Se houver suspeita de um surto na sua área, aconselha-se procurar um veterinário para garantir a segurança alimentar e a prevenção do contágio.