Feriadão à vista: salve vidas e doe sangue

A doação de sangue é um gesto simples, mas fundamental para salvar vidas. Para garantir, assim, a segurança tanto do doador quanto do receptor, seguem rigorosos critérios estabelecidos por normas nacionais e internacionais. Abaixo, destacamos os principais requisitos e impedimentos temporários e definitivos para doação.

Requisitos básicos para doar sangue

Para doar sangue com segurança, é necessário, principalmente, atender a alguns requisitos básicos:

Boa saúde : O doador deve estar em boas condições de saúde no momento da doação.

: O doador deve estar em boas condições de saúde no momento da doação. Idade : A faixa etária vai de 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação precisa ter ocorrido antes dos 60 anos. Menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis.

: A faixa etária vai de 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação precisa ter ocorrido antes dos 60 anos. Menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis. Peso : O doador deve pesar, no mínimo, 50kg.

: O doador deve pesar, no mínimo, 50kg. Descanso adequado : É essencial ter dormido ao menos 5 horas nas últimas 24 horas.

: É essencial ter dormido ao menos 5 horas nas últimas 24 horas. Alimentação : Deve-se evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação.

: Deve-se evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Documentação: É necessário apresentar um documento de identificação com foto, como RG, CNH ou outros documentos oficiais.

Impedimentos temporários

De acordo com protocolos, há condições que podem temporariamente impedir a doação de sangue. Alguns dos principais impedimentos incluem:

Doenças comuns : Resfriado ou gripe exigem uma espera de 7 dias após a recuperação dos sintomas.

: Resfriado ou gripe exigem uma espera de 7 dias após a recuperação dos sintomas. Gravidez e amamentação : Mulheres grávidas não podem doar. Após o parto, o período de espera varia entre 90 e 180 dias, dependendo do tipo de parto.

: Mulheres grávidas não podem doar. Após o parto, o período de espera varia entre 90 e 180 dias, dependendo do tipo de parto. Procedimentos médicos : Alguns procedimentos, como extração dentária ou tatuagem, exigem um intervalo de 6 meses antes da doação.

: Alguns procedimentos, como extração dentária ou tatuagem, exigem um intervalo de 6 meses antes da doação. Vacinas: Após vacinas contra doenças como gripe e COVID-19, o doador deve aguardar de 48 horas a 7 dias, dependendo do tipo de vacina.

Impedimentos definitivos

Em algumas situações, a doação de sangue não é permitida de forma permanente. Casos de doenças como embolia pulmonar, Hepatites B e C, HIV, e uso de drogas ilícitas injetáveis impedem a doação definitiva.

A importância da doação de sangue na Páscoa

Durante o feriado de Páscoa, a demanda por sangue tende a aumentar, pois muitas pessoas viajam ou estão afastadas das suas rotinas de trabalho. Esse período pode levar à queda no número de doações. Por isso, é essencial que as pessoas aproveitem as datas festivas para contribuir com esse gesto solidário. Sua doação pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguém em necessidade.

Ser honesto durante a triagem e seguir as recomendações médicas são atitudes fundamentais. Dessa forma, ao respeitar os intervalos e os requisitos, você ajuda a salvar vidas de forma segura e responsável. Lembre-se: a doação de sangue é um ato de coragem e solidariedade que salva vidas a cada instante.