Folia sem limite? Especialista explica os efeitos do Carnaval na mente

O Carnaval mobiliza milhões de pessoas em todo o país e altera rotinas, horários e comportamentos. Durante esse período, o corpo e a mente enfrentam mudanças intensas. Por isso, especialista em saúde mental alerta que a folia, embora culturalmente celebrada, exige atenção ao equilíbrio emocional antes, durante e após os dias de festa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Enquanto parte da população utiliza o Carnaval para descanso, outra parcela se envolve em longos períodos de exposição a estímulos sonoros, aglomerações e consumo de álcool. Nesse contexto, a combinação entre poucas horas de sono, alimentação irregular e pressão social para aproveitar ao máximo pode afetar o funcionamento psicológico. Como resultado, sintomas como ansiedade, irritabilidade, estresse e exaustão emocional tendem a surgir, sobretudo em pessoas que já convivem com transtornos emocionais.

Leia também: “Eu não queria me olhar no espelho”: Maiara fala sobre alopecia

Durante os dias de festa, a euforia coletiva pode reduzir a percepção de limites pessoais. Além disso, o excesso de estímulos compromete a capacidade de descanso mental. Quando o Carnaval termina, a retomada abrupta da rotina costuma gerar contraste entre o ritmo vivido e as exigências do cotidiano. Assim, algumas pessoas relatam desânimo, cansaço persistente e alterações no sono, fenômeno popularmente chamado de “depressão pós-Carnaval”.

O Carnaval e a saúde mental

A psicanalista e neurocientista Joseana Sousa, especialista em comportamento humano, explica que esses efeitos estão relacionados à suspensão temporária de rotinas e referências internas. Segundo ela, o funcionamento emocional depende de previsibilidade e organização. “Durante o Carnaval, os impulsos se intensificam e o autocontrole tende a diminuir. Depois, o organismo precisa se reajustar, o que pode gerar desconforto emocional”, afirma.

Outro fator relevante envolve o consumo excessivo de álcool. De acordo com Joseana, o álcool atua como depressor do sistema nervoso central e interfere diretamente no humor, no sono e na capacidade de julgamento. Dessa forma, após o período de euforia, muitas pessoas enfrentam queda emocional. Além disso, o uso de substâncias pode favorecer comportamentos impulsivos, conflitos interpessoais e decisões sem reflexão.

Somado a isso, a desidratação, a privação de sono e a alimentação inadequada, comuns durante a folia, ampliam o desgaste físico e mental. Por consequência, o corpo responde com fadiga prolongada e dificuldade de concentração nos dias seguintes. Para pessoas com ansiedade, depressão ou transtorno bipolar, esses efeitos tendem a se intensificar.

Rotina pós-carnaval

Apesar desses riscos, a especialista destaca que o Carnaval não representa um problema em si. A socialização, a música e o convívio coletivo podem fortalecer vínculos e promover bem-estar. No entanto, esse benefício depende do cuidado com o corpo e com a mente. Quando esses fatores são ignorados, a transição entre festa e rotina se torna mais difícil.

Para reduzir impactos negativos, Joseana recomenda manter hidratação adequada, respeitar horários de descanso, estabelecer limites no consumo de álcool e observar sinais físicos e emocionais. Além disso, ela orienta retomar a rotina gradualmente após a folia e buscar apoio profissional caso sentimentos de mal-estar persistam.

Por fim, a especialista reforça que saúde mental envolve equilíbrio contínuo. Aproveitar o Carnaval, portanto, não exclui responsabilidade. Ao contrário, exige atenção aos próprios limites para que a celebração não resulte em prejuízos emocionais posteriores.

Com informações da assessoria de imprensa.