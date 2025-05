Glaucoma: SUS amplia exames, mas acesso ainda é desigual

O Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou em 63% a realização de exames para diagnóstico de glaucoma entre 2019 e 2024. O total saltou de 1,3 milhão para 2,2 milhões de procedimentos. Embora o crescimento represente um avanço importante, ele expõe grandes disparidades regionais que preocupam especialistas.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Sudeste liderou com aumento de 116%. Em contraste, o Nordeste cresceu apenas 24%. Além disso, quatro dos nove estados nordestinos registraram queda na quantidade de exames, com exceção de Pernambuco, que subiu 70%.

A desigualdade afeta diretamente o diagnóstico precoce da doença, essencial para preservar a visão. Estados como Amapá, Acre e Rondônia apresentaram os menores volumes de exames, mesmo com menor população. Em contrapartida, São Paulo liderou com quase 2,7 milhões de procedimentos realizados.

O CBO destaca que o diagnóstico tardio, comum em regiões com pouca estrutura, pode agravar o quadro clínico e elevar os custos ao sistema público. Por isso, a entidade defende medidas que ampliem e descentralizem o atendimento oftalmológico, garantindo acesso igualitário.

Durante o mês de maio, o CBO e a Sociedade Brasileira de Glaucoma promovem ações de conscientização. Estão previstas transmissões online, esclarecimento de dúvidas, combate à desinformação e eventos presenciais com exames gratuitos. As ações buscam engajar a população e reforçar o direito ao tratamento gratuito pelo SUS.

