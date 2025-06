Gravidez na cicatriz da cesárea: compreenda os riscos

Conforme divulgação médica, a australiana Ashley Mckenzie descobriu uma gravidez na cicatriz da cesárea, extremamente rara. O embrião, em vez de se fixar no útero, se implantou na cicatriz de uma cesárea anterior. Logo após o diagnóstico, os médicos identificaram uma gravidez ectópica na cicatriz da cesárea, condição que oferece risco gravíssimo. Isso ocorre porque a cicatriz não possui estrutura para suportar o desenvolvimento do bebê.

Além disso, os médicos descobriram que a bexiga estava aderida à parede do útero, agravando seu quadro.

A gravidez na cicatriz da cesárea acontece quando o embrião se implanta exatamente no local da cicatriz de uma cesárea anterior.

Ela é um tipo de gravidez ectópica, que ocorre fora do útero. Atinge de 1 a cada 1.800 até 1 a cada 2.600 gestações, embora especialistas suspeitem de subnotificação.

Após a cirurgia, Ashley recebeu liberação médica para tentar engravidar novamente após três meses. Contudo, ela admite:

“Quero outro bebê, mas também quero estar viva para cuidar do filho que já tenho.”

