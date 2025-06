Gripe: quem deve tomar a vacina?

A gripe, causada pelo vírus influenza, pode levar a complicações graves, principalmente em grupos vulneráveis. A vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenção.

Conforme o Ministério da Saúde, os seguintes grupos se vacinem contra a gripe:

Além desses, qualquer pessoa pode se vacinar em clínicas particulares, caso deseje.

A vacina contra a gripe é composta por vírus inativados, ou seja, não pode causar a doença. Ela estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra os tipos de vírus mais comuns em circulação. A proteção começa cerca de duas semanas após a aplicação e dura, em média, 12 meses .

Os efeitos adversos são raros e geralmente leves, como dor no local da aplicação, febre baixa ou mal-estar. Pessoas com histórico de reação alérgica grave a doses anteriores ou a componentes da vacina, como ovo de galinha, devem consultar um médico antes de se vacinar .

Além da vacinação, adotar hábitos de higiene é fundamental:

Essas práticas ajudam a reduzir a transmissão do vírus e a proteger a comunidade.

A vacina está disponível durante a campanha nacional de vacinação, geralmente entre abril e junho. É importante se vacinar anualmente, mesmo que você tenha sido vacinado no ano anterior, pois o vírus influenza sofre mutações frequentes .

A vacinação contra a gripe é essencial para grupos de risco e para a população em geral; entenda quem deve se vacinar e como se proteger.

