Grupo Saber Viver fortalece saúde e convivência de clientes 60+

O Grupo Saber Viver, da Unimed Sul Capixaba, encerrou 2025 com um almoço de confraternização. O encontro reuniu clientes 60+ e equipe multidisciplinar. Além disso, o momento celebrou um ciclo marcado por aprendizado, cuidado e convivência. Assim, a troca de experiências reforçou o propósito do programa.

Durante o encontro, os participantes compartilharam vivências e conquistas. Ao mesmo tempo, a equipe reforçou orientações de saúde. Dessa forma, o grupo fechou o ano com sentimento de pertencimento. Portanto, a celebração simbolizou mais do que um evento social.

Educação em saúde ao longo do ano

Ao longo de 2025, o grupo manteve uma agenda contínua de ações educativas. As atividades estimularam o autocuidado e ampliaram a autonomia. Além disso, os encontros fortaleceram vínculos entre os participantes. Assim, o ambiente se manteve acolhedor e participativo.

O programa também incentivou hábitos saudáveis no dia a dia. Dessa maneira, os participantes encontraram apoio constante. Consequentemente, o cuidado se integrou à rotina. Portanto, o Saber Viver se consolidou como espaço de orientação e convivência.

Temas relevantes para a qualidade de vida

Durante o ano, o grupo abordou temas essenciais. Entre eles, saúde bucal e prevenção do AVC. Além disso, o programa tratou de doenças degenerativas e equilíbrio corporal. Assim, os encontros ajudaram a evitar quedas e riscos.

O grupo também promoveu orientações sobre incontinência urinária. Da mesma forma, discutiu cuidados com o coração e a saúde auditiva. Ademais, realizou oficinas práticas, como oficina de sabores. Também estimulou a mente com exercícios cognitivos. Portanto, o cuidado ocorreu de forma integral.

Integração fortalece vínculos

Além das atividades educativas, o grupo investiu em integração. O Café Junino e a Festa da Primavera aproximaram os participantes. Da mesma forma, a confraternização de fim de ano celebrou conquistas coletivas. Assim, os encontros reforçaram laços sociais.

Para Adriana Sarzedas, nutricionista e gestora de Promoção de Saúde, o encerramento renova o compromisso da cooperativa. Segundo ela, os encontros mostram como a participação ativa transforma vidas. Portanto, o programa segue com energia para novos ciclos.

Programa segue como referência

Com foco no público 60+, o Saber Viver mantém atuação contínua. O programa acompanha os clientes de forma integral. Além disso, estimula práticas saudáveis e convivência. Assim, a iniciativa reflete o Jeito de Cuidar da Unimed Sul Capixaba.

Com base nas informações do portal Unimed Sul Capixaba.