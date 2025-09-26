Harmonização facial: Dra. Tatiana Lesqueves foca tendências naturais na Europa

A harmonização facial conquistou espaço no mundo da estética, mas a busca pela naturalidade ganha cada vez mais força. A Dra. Tatiana Lesqueves, cirurgiã-dentista especializada no tema, participou do Full Face in Lisboa 2025, maior congresso internacional de harmonização facial. Ela ressaltou que o futuro da área está em pequenos ajustes que valorizam a identidade individual, e não em transformações artificiais.

De acordo com a médica, os procedimentos modernos permitem realçar a beleza sem descaracterizar a pessoa. Para isso, é fundamental compreender que cada rosto possui traços únicos. Assim, a harmonização facial se diferencia de técnicas exageradas, pois respeita proporções naturais e promove equilíbrio estético de forma sutil.

Leia também – Onde a visão encontra a beleza: saúde ocular e harmonização facial

Saúde e estética lado a lado

Outro ponto defendido pela especialista é a ligação entre saúde e estética. A harmonização facial vai além do aspecto visual, já que também influencia na mastigação, no sorriso e até em questões respiratórias. Por isso, a avaliação médica garante segurança, reduz riscos e assegura resultados funcionais.

A médica explicou ainda que muitas dúvidas cercam os pacientes, como o medo da dor, os riscos de realizar o procedimento com profissionais não habilitados, a durabilidade dos resultados e a idade recomendada para começar. Esses questionamentos são comuns, mas podem ser esclarecidos com orientação adequada.

Avanços, tendências e prevenção

As novas técnicas menos invasivas, associadas a produtos modernos, oferecem resultados mais seguros e naturais. Hoje, cresce a procura por sutileza e rejuvenescimento, em vez de mudanças drásticas. Depoimentos de pacientes comprovam o impacto positivo da harmonização na autoestima, reforçando que o objetivo não é transformar, mas equilibrar.

Por fim, a especialista alertou para os riscos de procedimentos em excesso ou feitos por pessoas sem qualificação. Escolher médicos capacitados representa o caminho mais seguro para quem deseja cuidar da aparência sem comprometer a saúde.

Contato para agendamento de consulta:

Dra. Tatiana Pinheiro Lesqueves – CRO – 4575 – (28) 99999 – 1986