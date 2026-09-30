Heci amplia tratamento contra o câncer com tecnologia de ponta

O tratamento contra o câncer ganha uma nova ferramenta de alta tecnologia em Cachoeiro de Itapemirim. O Hospital Evangélico começou a instalar um acelerador linear Halcyon, equipamento desenvolvido pela Varian Medical Systems para aplicações avançadas de radioterapia.

A primeira parte do sistema já chegou à instituição. As demais peças devem chegar nos próximos meses, enquanto o hospital adapta a estrutura necessária para concluir a instalação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também – Vacinas na gravidez protegem mãe e bebê contra doenças graves

A previsão indica que o equipamento entre em funcionamento ainda em 2026. Com isso, pacientes oncológicos da região poderão contar com uma tecnologia que busca aumentar a precisão da radioterapia e otimizar o tempo das sessões.

Como o novo acelerador pode ajudar no tratamento?

O acelerador linear produz radiação utilizada para atingir células tumorais durante a radioterapia. O Halcyon permite aplicar técnicas que direcionam a radiação de maneira mais precisa.

Entre os recursos disponíveis estão a radioterapia guiada por imagem (IGRT) e a radioterapia de intensidade modulada (IMRT).

A IGRT utiliza imagens para ajudar a equipe a posicionar o paciente e acompanhar a área tratada. Já a IMRT permite ajustar a intensidade da radiação em diferentes pontos do campo de tratamento.

Dessa forma, essas tecnologias podem ajudar a concentrar a dose na região planejada e reduzir a exposição de tecidos saudáveis próximos ao tumor.

Equipamento deve reduzir o tempo das sessões

Além da precisão, o novo sistema busca tornar algumas etapas da radioterapia mais rápidas.

Segundo o médico radio-oncologista Bruno Resende, o equipamento permitirá ampliar o atendimento e reduzir o tempo que os pacientes permanecem em tratamento.

A tecnologia também pode contribuir para diminuir a toxicidade relacionada à exposição dos tecidos saudáveis à radiação, conforme o planejamento individual de cada tratamento.

O benefício, entretanto, depende do tipo de câncer, da área tratada e da estratégia definida pela equipe responsável.

Quando o acelerador começa a funcionar?

O hospital iniciou a instalação após receber a primeira parte do equipamento. A instituição ainda precisa receber os demais componentes e concluir as adaptações estruturais.

A previsão atual aponta para o início da operação ainda neste ano. O investimento informado para a aquisição do equipamento chega a R$ 10 milhões.

Enquanto isso, o Hospital Evangélico segue como referência no atendimento oncológico no Sul do Espírito Santo.

Equipamento será transferido para o futuro Hospital do Câncer

O novo acelerador também integra uma estrutura que deve acompanhar a expansão do atendimento oncológico na região.

O futuro Hospital do Câncer tem previsão de conclusão para o final de 2027. Quando a nova unidade começar a funcionar, o equipamento será transferido para a estrutura especializada.

Assim, o acelerador continuará atendendo pacientes com câncer, agora dentro da futura unidade dedicada ao tratamento oncológico.

A chegada da tecnologia ocorre, portanto, em uma fase de expansão da assistência contra o câncer em Cachoeiro. A expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer recursos mais modernos para diferentes modalidades de radioterapia.