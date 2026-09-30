Heci amplia tratamento contra o câncer com tecnologia de ponta
Novo acelerador linear começa a ser instalado em Cachoeiro para ampliar a capacidade de radioterapia e oferecer tratamentos mais precisos.
O tratamento contra o câncer ganha uma nova ferramenta de alta tecnologia em Cachoeiro de Itapemirim. O Hospital Evangélico começou a instalar um acelerador linear Halcyon, equipamento desenvolvido pela Varian Medical Systems para aplicações avançadas de radioterapia.
A primeira parte do sistema já chegou à instituição. As demais peças devem chegar nos próximos meses, enquanto o hospital adapta a estrutura necessária para concluir a instalação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia também – Vacinas na gravidez protegem mãe e bebê contra doenças graves
A previsão indica que o equipamento entre em funcionamento ainda em 2026. Com isso, pacientes oncológicos da região poderão contar com uma tecnologia que busca aumentar a precisão da radioterapia e otimizar o tempo das sessões.
Como o novo acelerador pode ajudar no tratamento?
O acelerador linear produz radiação utilizada para atingir células tumorais durante a radioterapia. O Halcyon permite aplicar técnicas que direcionam a radiação de maneira mais precisa.
Entre os recursos disponíveis estão a radioterapia guiada por imagem (IGRT) e a radioterapia de intensidade modulada (IMRT).
A IGRT utiliza imagens para ajudar a equipe a posicionar o paciente e acompanhar a área tratada. Já a IMRT permite ajustar a intensidade da radiação em diferentes pontos do campo de tratamento.
Dessa forma, essas tecnologias podem ajudar a concentrar a dose na região planejada e reduzir a exposição de tecidos saudáveis próximos ao tumor.
Equipamento deve reduzir o tempo das sessões
Além da precisão, o novo sistema busca tornar algumas etapas da radioterapia mais rápidas.
Segundo o médico radio-oncologista Bruno Resende, o equipamento permitirá ampliar o atendimento e reduzir o tempo que os pacientes permanecem em tratamento.
A tecnologia também pode contribuir para diminuir a toxicidade relacionada à exposição dos tecidos saudáveis à radiação, conforme o planejamento individual de cada tratamento.
O benefício, entretanto, depende do tipo de câncer, da área tratada e da estratégia definida pela equipe responsável.
Quando o acelerador começa a funcionar?
O hospital iniciou a instalação após receber a primeira parte do equipamento. A instituição ainda precisa receber os demais componentes e concluir as adaptações estruturais.
A previsão atual aponta para o início da operação ainda neste ano. O investimento informado para a aquisição do equipamento chega a R$ 10 milhões.
Enquanto isso, o Hospital Evangélico segue como referência no atendimento oncológico no Sul do Espírito Santo.
Equipamento será transferido para o futuro Hospital do Câncer
O novo acelerador também integra uma estrutura que deve acompanhar a expansão do atendimento oncológico na região.
O futuro Hospital do Câncer tem previsão de conclusão para o final de 2027. Quando a nova unidade começar a funcionar, o equipamento será transferido para a estrutura especializada.
Assim, o acelerador continuará atendendo pacientes com câncer, agora dentro da futura unidade dedicada ao tratamento oncológico.
A chegada da tecnologia ocorre, portanto, em uma fase de expansão da assistência contra o câncer em Cachoeiro. A expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer recursos mais modernos para diferentes modalidades de radioterapia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726