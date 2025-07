Hifa: avanços na pediatria durante pico de doenças respiratórias

De acordo com levantamento, a eficiência na gestão de casos, aumento de altas clínicas e melhorias nos indicadores assistenciais marcam o primeiro semestre de 2025 no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa).

Durante o desafiador período de sazonalidade — caracterizado pelo aumento de casos de infecções respiratórias e alta circulação viral —, conforme a pediatria do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) alcançou resultados expressivos na qualidade da assistência prestada. A instituição demonstrou, assim, agilidade, integração e efetividade na condução dos atendimentos, mesmo diante do crescimento da demanda.

Indicadores de avanço

Um dos principais indicadores de avanço do Hifa, no setor de pediatria, foi a significativa melhora nos desfechos clínicos, com redução importante em eventos adversos e aumento expressivo nas altas clínicas, especialmente em setores estratégicos como a Sala Vermelha Pediátrica. Nesse setor, o número de pacientes que receberam alta cresceu mais de 1.900%, o que evidência maior capacidade da equipe em estabilizar quadros graves e promover uma desospitalização segura.

Conforme Dra. Aline Rodrigues, coordenadora da UTIP, o papel da equipe multidisciplinar e a adoção de protocolos bem estruturados merece destaque:

“Destacamos ainda o engajamento da equipe, que se manteve comprometida e alinhada com os princípios da assistência humanizada, segura e de alta qualidade. Esse desempenho reforça a importância do preparo e da atuação conjunta diante dos períodos críticos, garantindo um cuidado pediátrico eficiente mesmo em contextos de alta demanda.”

Mudanças positivas no Hifa Pediatria

Outro ponto positivo foi o aumento de transferências do Pronto-Socorro Infantil (PSI) para a enfermaria, refletindo uma resolutividade mais eficaz na gestão dos casos clínicos intermediários. Além disso, Houve ainda uma queda nas transferências para a UTI Pediátrica, o que indica um manejo mais assertivo dos casos antes de se agravarem. Também foram observadas reduções nos atendimentos do PAI-PS e nos retornos ao pronto atendimento, demonstrando, desse modo, maior efetividade nas condutas iniciais.

A Dra. Rosimeri Salotto Rocha, diretora da ala pediátrica, ressalta a importância da atuação conjunta:

“O desempenho da Sala Vermelha foi notável. Isso só foi possível graças ao empenho coletivo — médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais — todos comprometidos com um atendimento seguro, acolhedor e de qualidade.”

Para o Dr. Pedro Scarpi, membro da diretória pediátrica, o avanço é resultado do investimento contínuo em capacitação e acompanhamento individualizado:

“O acompanhamento especializado é fundamental, pois permite decisões mais assertivas e um cuidado mais eficaz e individualizado para cada paciente.”

Já o coordenador do Pronto Socorro, Dr. Josemar Simões, destaca o papel da equipe na conquista dos resultados:

“Contamos com profissionais altamente qualificados, comprometidos com a missão de cuidar.’’