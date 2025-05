HIFA promove Semana do Profissional da Saúde com ações de bem-estar

Em comemoração ao Dia do Profissional da Saúde, o Hospital Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, realizou uma semana especial dedicada à valorização de seus colaboradores. Com o tema: “Nossa gratidão àqueles que levam a saúde como vocação”, as ações aconteceram entre os dias 12 e 16, no Hifa Maternidade e no Hifa Aquidaban.

A programação contou com uma série de iniciativas voltadas ao reconhecimento e ao bem-estar dos profissionais da saúde. Durante toda a semana, os colaboradores foram recebidos com almoços especiais, música ao vivo, além de brindes e sorteios destinados a todos os funcionários dos hospitais.

Pensando na saúde física e mental de suas equipes, o Hifa também promoveu momentos de relaxamento com massoterapeutas, em uma parceria com a Clínica Rosa Binotti, proporcionando pausas revigorantes durante a rotina hospitalar.

A Semana do Profissional da Saúde reforçou o compromisso do Hifa com a valorização dos profissionais que atuam com dedicação e vocação no cuidado com a vida.

Profissionais de Enfermagem são homenageados

Os profissionais de enfermagem do Hifa também foram homenageados com um mimo especial em reconhecimento à dedicação no cuidado com os pacientes. As comemorações aconteceram em alusão ao Dia do Enfermeiro (12 de maio) e ao Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem (20 de maio). A ação reforça o agradecimento da instituição a todos que atuam com compromisso e sensibilidade na assistência à saúde.