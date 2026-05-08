Higiene íntima e sexo: o que fazer e evitar para proteger a saúde

Depois de uma relação sexual, muitas pessoas pensam apenas em descanso e carinho. No entanto, alguns cuidados simples fazem diferença na saúde íntima. Além de evitar desconfortos, essas atitudes reduzem o risco de infecções e preservam o equilíbrio natural do corpo.

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Por isso, especialistas reforçam a importância da higiene antes, durante e após o sexo. Embora muita gente ignore esses hábitos, pequenas mudanças na rotina ajudam homens e mulheres a manterem uma vida sexual mais saudável. Ao mesmo tempo, esses cuidados aumentam o bem-estar e evitam problemas frequentes, como infecções urinárias e irritações.

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O que fazer antes do sexo

A preparação começa antes da relação. Portanto, a higiene correta protege os parceiros e reduz riscos.

Cuidados importantes antes do sexo:

Lave as mãos com água e sabão;

Higienize a região íntima com água morna;

Use roupas íntimas limpas;

Mantenha unhas limpas e curtas;

Utilize preservativo;

Evite relações durante infecções ativas;

Higienize brinquedos sexuais antes do uso;

Beba água para manter o corpo hidratado.

O que fazer durante o sexo

Durante a relação, alguns hábitos ajudam a preservar a saúde íntima e aumentam a segurança.

Cuidados recomendados durante o sexo:

Use preservativo em todas as relações;

Evite alternar práticas sem trocar a camisinha;

Use lubrificantes adequados;

Respeite sinais de dor ou desconforto;

Mantenha brinquedos sexuais higienizados;

Evite produtos perfumados na região íntima.

O que fazer após o sexo

Logo após a relação, o corpo precisa de cuidados simples, porém eficazes. Dessa forma, você reduz o contato prolongado com bactérias e fungos. Um bom banho é fundamental.

Urine após a relação

Durante o sexo, bactérias podem alcançar a uretra. Por isso, urinar logo depois ajuda a eliminar microrganismos e reduz o risco de infecção urinária. Mulheres devem realizar a higiene da frente para trás.

Lave a região íntima corretamente

A higiene íntima deve permanecer simples. Portanto, lave apenas a parte externa dos genitais com água morna. Caso utilize sabonete, escolha versões neutras e suaves.

Homens com prepúcio devem retraí-lo delicadamente para limpar a região interna.

O que você nunca deve fazer após o sexo

Muitas práticas populares prejudicam a flora íntima natural. Consequentemente, elas favorecem irritações e infecções.

Evite estes erros:

Não faça ducha vaginal;

Não use sprays perfumados;

Não utilize talcos na região íntima;

Não use lenços com fragrâncias agressivas;

Não permaneça com roupas apertadas;

Não compartilhe brinquedos sexuais sem proteção.

Água e roupas leves fazem diferença

Embora muita gente ignore esse detalhe, beber água após o sexo ajuda o organismo. Quanto mais hidratado o corpo estiver, maior será a eliminação de bactérias pela urina.

Além disso, roupas leves permitem ventilação adequada. Assim, o ambiente íntimo permanece menos úmido e menos favorável à proliferação de fungos.

Calcinhas e cuecas de algodão representam boas opções. Inclusive, dormir sem roupa íntima também ajuda.

Atenção aos sinais do corpo

Coceira, ardência, feridas, corrimento ou dor nunca devem ser ignorados. Caso esses sintomas apareçam, procure orientação médica antes de manter relações sexuais novamente.

Pessoas sexualmente ativas também devem realizar exames periódicos para ISTs, principalmente após novos relacionamentos.

Durante a gravidez, os cuidados precisam ser ainda maiores. Portanto, higiene íntima, hidratação e prevenção continuam indispensáveis para proteger mãe e bebê.