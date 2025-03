Hiperêmese gravídica: entenda a doença que preocupou Richarlison

A hiperêmese gravídica é uma condição rara que afeta de 1% a 3% das gestantes e se caracteriza por náuseas intensas e vômitos persistentes. Recentemente, Amanda Araújo, namorada do jogador Richarlison, compartilhou com seus seguidores no Instagram que passou por essa condição durante os três primeiros meses da gravidez. Ela revelou que esse período foi extremamente difícil, mas agora, no sexto mês de gestação, se encontra em um momento mais tranquilo.

O que causa a hiperêmese gravídica?

De acordo com a literatura médica, hiperêmese gravídica ocorre no primeiro trimestre da gestação. Ela se manifesta por náuseas frequentes e vômitos incoercíveis, que podem durar até 14 semanas. Após esse período, a incidência tende a diminuir. Esse quadro é mais grave do que as náuseas e vômitos comuns da gravidez e pode causar desidratação e desequilíbrios no metabolismo da gestante.

Riscos e complicações associados

A hiperêmese pode levar a distúrbios hidroeletrolíticos e nutricionais, prejudicando a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Embora as náuseas e vômitos sejam comuns na gravidez, a versão mais severa da doença afeta uma pequena porcentagem de mulheres. A condição geralmente começa entre a quarta e a nona semana e tende a piorar até a décima semana, melhorando gradualmente após a 14ª semana.

Tratamento e cuidados necessários

O tratamento da hiperêmese gravídica pode incluir internação, especialmente quando há desidratação severa ou perda de peso superior a 5%. O tratamento ambulatorial com medicamentos antieméticos e ajustes na alimentação também são recomendados. A médica orienta que as gestantes evitem o estômago vazio, comendo pequenas porções a cada 2 ou 3 horas. Além disso, alimentos secos como torradas e bolachas, além de líquidos quentes, podem ajudar a amenizar os sintomas.

A hiperêmese gravídica é uma condição séria, mas tratável, que exige acompanhamento médico constante. É fundamental que as gestantes recebam o suporte adequado para garantir a saúde e o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê.

