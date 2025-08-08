HlFA do ES conquista acreditação ONA 3 e eleva padrão de qualidade

O Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) conquistou um marco inédito para a saúde do sul capixaba: recebeu a acreditação ONA nível 3, o mais alto reconhecimento nacional em qualidade hospitalar. A certificação comprova, assim, a excelência da instituição nas unidades do Aquidaban e na Maternidade do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O selo avalia não apenas a segurança do paciente, mas também a maturidade institucional e a integração da gestão em todos os níveis.

A conquista resulta de um trabalho constante e rigoroso. De acordo com a assessoria do hospital, durante a auditoria, avaliadores credenciados analisaram mais de 1,7 mil requisitos. Eles verificaram de acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação em áreas como gestão organizacional, qualidade assistencial e práticas de melhoria contínua. O reconhecimento atesta que o HIFA aplica padrões sólidos, sustentáveis e em evolução permanente.

HIFA confirma compromisso com a qualidade e a segurança

A acreditação reforça o compromisso do hospital com a segurança do paciente e o aperfeiçoamento constante. A avaliação ocorreu por meio de uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e seguiu critérios voluntários, sem caráter fiscalizatório. Conforme a ONA, o selo é válido por dois anos e requer visitas periódicas de manutenção, o que garante o aprimoramento constante.

Lideranças reconhecem a conquista

Para o superintendente técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, a certificação comprova que a organização cumpre exigências técnicas e operacionais rigorosas. Já o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, afirma que a conquista representa um avanço histórico para Cachoeiro e região: Esse selo demonstra nossa dedicação à assistência e reforça nosso compromisso com a melhoria contínua.

A gerente de Estratégia, Verônica Moten, também celebra a vitória: Construímos barreiras sólidas para proteger nossos pacientes. A acreditação é fruto de ciclos de melhoria com a participação ativa de gestores e colaboradores.