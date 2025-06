Home office melhora saúde e produtividade, revela estudo

Trabalhar em casa deixou de ser uma solução emergencial e se consolidou como modelo eficiente e saudável. Um estudo da Universidade do Sul da Austrália acompanhou, por quatro anos, os impactos do home office na vida dos trabalhadores.

Os pesquisadores analisaram adultos de meia-idade, em sua maioria mulheres, com boa escolaridade e vida familiar estável. Eles compararam hábitos antes e durante a pandemia da Covid-19.

Os dados mostram que o sistema permite:

Sim. O estudo alerta que, embora esse estilo de trabalho traga ganhos, ele exige:

O home office não apenas melhorou a produtividade, mas também trouxe benefícios duradouros para a saúde mental. A tendência é que esse modelo continue crescendo, mesmo após a pandemia, sendo coerente com a dinâmica socioeconômica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui