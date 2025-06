Idoso, veja os 7 benefícios dos exercícios para sua vida

De acordo com especialistas, a prática de exercícios regulares é fundamental para manter o corpo e a mente em forma durante o envelhecimento. Veja o que isso significa na prática:

Iniciar e manter uma rotina de exercícios ajuda, principalmente, a ter uma velhice mais plena, saudável e independente.

